Belgische reisorganisatie Nordic opent kantoor in Nederland

De Belgische reisorganisatie Nordic opent een kantoor in Nederland. Naast wintervakanties naar Lapland en IJsland voor het seizoen 2021/22 kunnen binnenkort ook Hurtigruten vakanties geboekt worden, alsmede vakanties naar Noorwegen, Zweden, Finland, Lapland, Faeröer en IJsland voor de aankomende zomer en najaar.

Het kantoor staat in Nieuwegein. De touroperator werd in 1980 opgericht en in 2008 gekocht door Maarten Raes. Hugo van Drie, de afgelopen 19 jaar werkzaam voor onder meer Eliza was here, Jiba en Sunweb, is aangesteld als directeur van het Nederlandse kantoor. “Dat ik Nordic mag opstarten op de Nederlandse markt is als een droom die uitkomt. Niet alleen het reisaanbod spreekt mij persoonlijk zeer aan, ook de kleinschaligheid én specialisatie van Nordic past goed bij mij”, aldus van Drie. Hij verwacht in de toekomst een groeiende belangstelling voor Scandinavië en IJsland als vakantiebestemming, mede vanwege de toenemende behoefte aan minder drukbezochte reisbestemmingen, de wens voor meer buitenactiviteiten in de natuur en schone lucht. Ook ziet de reisorganisatie een toenemende belangstelling voor een wintervertiervakantie waarbij de klant meer wil dan alleen maar skiën.

Groei

De coronapandemie zorgde voor een versnelde uitvoering van de toekomstplannen: zo werd de Belgische website drastisch vernieuwd, werd de digitalisering van het bedrijf verder uitgerold en start de touroperator nu ook op in Nederland. De Nederlandse markt is niet volledig nieuw voor de Belgische reisorganisatie. In haar 40-jarig bestaan wisten al veel Nederlanders het aanbod van Nordic te vinden, maar vanaf heden hebben Nederlanders nu dus een aanspreekpunt in Nederland zelf. Voor de winter van 2021-2022 zal Nordic wekelijks met een eigen rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Lapland vliegen.

ANVR

Nordic heeft de ambitie om de toonaangevende aanbieder te worden van authentieke reisbelevingen naar natuurbestemmingen. Niet alleen qua diversiteit in het vakantieaanbod waaronder rondreizen, fiets- en wandelvakanties, vakanties toegespitst op families met jonge kinderen, stedentrips, wildlife, culturele en culinaire reizen, maar ook wat betreft variëteit in accommodaties. Nordic is aangesloten bij het Belgische Garantiefonds Reizen en de aanvraag voor het ANVR lidmaatschap is inmiddels ingediend.

