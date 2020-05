Belvilla: mensen kiezen deze zomer niet voor ver

Belvilla voorspelt dat, als een tweede golf uitblijft na versoepeling van de maatregelen, de vraag naar vakantiehuizen en vakantieparken in eigen land nog sterker zal toenemen. Mochten de grenzen opengaan, dan verwacht Belvilla dat mensen deze zomer niet heel ver zullen gaan en in eerste instantie kiezen voor een vakantie in een van de buurlanden.

Daarnaast laat het bedrijf weten dat de trend om deze zomervakantie te vieren in eigen land ongestoord doorzet en ziet de boekingen voor de zomermaanden in Nederland verder stijgen naar 65% ten opzichte van vorige maand. Ook in andere landen in Europa neemt het aantal boekingen toe voor de zomervakantie in eigen land.

Zag Belvilla afgelopen maand al een wekelijkse stijging van 40% in het aantal boekingen, ziet de specialist intussen het aantal boekingen in de laatste week stijgen naar 65%. En dat is fors. De verwachting is dat deze stijging verder doorzet. De regio’s Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg zijn volgens de boekingscijfers de top 5 Nederlandse bestemmingen.

“Niet alleen in Nederland zien we deze uitzonderlijke stijging. Ook in andere Europese landen worden volop huizen in eigen land geboekt voor de zomerperiode. Een goed voorbeeld hiervan is Denemarken, het land dat als eerste haar grenzen sloot in Europa, maar waar reizen binnen de eigen landsgrenzen wel toegestaan was. Week op week zien wij daar de boekingen voor vakantiehuizen daar stijgen met maar liefst 75%. Ook Spanje en Italië laten heel voorzichtig een plus zien”, aldus Hanita van der Meer (Brand PR Director bij Belvilla). In Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland is een stijging zichtbaar van ruim 50%. België kende een piek in boekingen in april, maar lijkt nu eerst de nieuwe maatregelen af te wachten.

