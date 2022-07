Deel dit artikel

Het Israëlische Ministerie van Toerisme zoekt Marketing Manager!

Israel Ministry of Tourism – Amsterdam Area (On-site)

Het Israëlisch Ministerie van Toerisme heeft als doel de economische activiteit in Israël te bevorderen en is verantwoordelijk voor de planning, ontwikkeling en het marketingbeleid in de toeristische sector. Het ministerie richt zich zowel op het vergroten van het binnenlands toerisme als op overzeese marketing in target landen en sectoren die het toerisme in Israël zouden kunnen stimuleren.

We hebben kantoren over de hele wereld en voor ons kantoor in Amsterdam zoeken wij per direct een nieuwe Marketing Manager! De ideale kandidaat is verantwoordelijk voor het creëren en uitvoeren van onze marketingstrategie. Je hebt een sterke marketing achtergrond uit de reis/toerisme industrie, met uitstekende communicatieve vaardigheden en aandacht voor detail. Vloeiend in het Nederlands is een vereiste.

Verantwoordelijkheden:

Analyse en beoordeling van de trends op de toeristische markt

Ontwikkelen en onderhouden van relaties met reisbrancheorganisaties, touroperators, reisbureaus, online reisagenten, luchtvaartmaatschappijen en organisatoren van beurzen.

Evenementen management: Het organiseren van beurzen & evenementen in Nederland.

Initiëren en onderhouden van nieuwe projecten voor samenwerking met agentschappen, vergroten van hun productkennis, organiseren van wederzijdse evenementen.

Vereisten:

Bachelorsdiploma of gelijkwaardige ervaring

3+ jaar ervaring in marketing

Vermogen om te multi-tasken

Sterke mondelinge, schriftelijke en organisatorische vaardigheden (Engels en Nederlands)

Wij bieden jou een uitdagende baan waar geen dag hetzelfde is, internationale collega’s, ruimte voor eigen creativiteit, en de kans om te werken voor een unieke bestemming.

Word jij hier enthousiast van? Mail dan je motivatie + cv naar director-nl@goisrael.gov.il.

Author Tina Bakker