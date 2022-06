“Benschop moet weg: hij voert regeringsbeleid uit van gedwongen verduurzaming”

Deel dit artikel

Dion Graus (PVV) heeft in de Kamer vanmiddag tegen minister Sigrid Kaag (Financiën) gezegd dat Dick Benschop (CEO Schiphol) een CEO is die ‘een regeringsbeleid uitvoert van gedwongen verduurzaming’ en ‘Er moet een nieuw management komen’. Op zijn vraag aan Kaag naar een compensatieregeling voor reizigers liet Kaag weten: “Er is geen compensatierol is voor de overheid. Dit is iets dat speelt tussen luchtvaartmaatschappijen en reizigers.”

“Wat gaat de minister doen aan de CEO? Ik heb daar al eerder een motie over ingediend. Er moet nieuw management komen. Onder de vorige CEO was dit niet gebeurd. En wat gaat de minister doen om gedupeerden te compenseren? Die mensen lopen allemaal schade op”, aldus Graus. Kaag: “Ik ga geen CEO’s met elkaar vergelijken. Vanuit de overheid is er het vertrouwen dat de heer Benschop deze zaak voortvarend blijft aanpakken en de problemen zal oplossen. Verder speelt de kwestie tussen passagiers en luchtvaartmaatschappijen, er is geen compensatierol voor de overheid, hoe begrijpelijk ik het ook vind dat mensen denken dat die compensatierol er wel is voor de overheid. Maar dat is écht niet zo.”

In een motie op 9 juni jl. verzocht Graus de regering als grootaandeelhouder van Schiphol ‘met gezwinde spoed op zoek te gaan naar een geschikte CEO voor Schiphol om de ontstane problemen op te lossen, chaos in de toekomst te voorkomen, en zorg te dragen dat het onderhoudswerk aan start- en landingsbanen versneld, en nooit meer simultaan tijdens een hoogseizoen, wordt uitgevoerd’. Diezelfde Verzocht Graus in een andere motie de regering om ‘een onafhankelijk onderzoek naar het falende Schipholbeleid uit de afgelopen jaren en in hoeverre het regeringsbeleid hiervoor verantwoordelijk is aangaande te snelle en gedwongen verduurzaming, flexibilisering en opgelegde verhoging van het aantal, versnipperde (bagage)afhandelaars’.

Author Arjen Lutgendorff