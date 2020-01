Berfin Çesin en Ibrahim Bulut nemen stokje over van Arjan Kers (GM TUI)

Vandaag was een bijzondere dag voor Berfin Çesin en Ibrahim Bulut. Zij waren voor een dag de bazen van TUI Nederland en namen het stokje over van General Manager Arjan Kers.

Zij waren een van de 317 bazen in Nederland die deelnamen aan ‘Baas van Morgen‘. Een initiatief van non-profitorganisatie JINC waarmee ze aandacht willen vestigen op het feit dat een goede start op de arbeidsmarkt niet voor alle kids even vanzelfsprekend is. Met ‘Baas van Morgen’ leggen ze alvast waardevolle contacten met het bedrijfsleven en ervaren ze van dichtbij hoe het in een bedrijf werkt.

Arjan Kers: “Kinderen hebben de toekomst. In het mooie programma van JINC worden kinderen uitgenodigd om hun open en frisse blik te delen als CEO van grote bedrijven. Het is altijd inspirerend om door de ogen van kinderen naar je eigen bedrijf te kijken. Het was dan ook eer om vandaag mijn stoel aan Berfin en Ibrahim af te staan.”

Drukke dag

De jonge bazen hebben een drukke dag achter de rug. Arjan Kers haalde ze al vroeg op van school om met andere bazen van vandaag en morgen in het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag te ontbijten. Daarna werd koers gezet richting Wassenaar waar ze een bezoek brachten aan een TUI reisbureau. Uiteraard stond er ook een bezoek gepland aan het hoofdkantoor van TUI in Rijswijk waar Berfin en Ibrahim aan het werk gingen om samen met verschillende TUI medewerkers na te denken over de perfecte vakantie, de service aan boord van de TUI vliegtuigen en de maaltijd die hier het beste bij past. En als echte bazen mochten ze de nieuwe lichting cabin attendants die vandaag hun diploma ontvingen, hun welverdiende wing opspelden.

JINC Baas van Morgen

Met het evenement ‘Baas van Morgen’ wil JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd. Want wie geboren wordt in een omgeving met sociaal economische uitdagingen en weinig rolmodellen, heeft minder kans om het ver te schoppen dan leeftijdsgenootjes uit rijkere wijken. Hoe slim of talentvol hij verder ook is.

