Bert Thijssen verlaat The Travel Company

Na veertien jaar verlaat Bert Thijssen The Travel Company op 1 juli aanstaande. Hij zal een groot deel van zijn werkzaamheden in de maand juni overdragen aan Annemiek Dieduksman (ZRA Manager). Het nieuws werd bekendgemaakt bij het nieuws dat de aandeelhouder van Travel Company Direct recentelijk de aandelen heeft overgenomen van voormalig eigenaar van The Travel Club, Jeannie Vincent.

“Ruim voor de overname van The Travel Club heb ik de aandeelhouder geïnformeerd over mijn vertrek. Ik heb fantastische mooie jaren bij The Travel Company gehad en ben trots op wat we daar als team weggezet hebben, maar ik bespeur bij mezelf dat ik toe ben aan een andere uitdaging. Deze heb ik gevonden bij een andere reisonderneming. Ik zeg de branche dus nog geen vaarwel”, zo laat Thijssen weten. Thijssen kan de naam van deze reisonderneming nog niet noemen, maar verwacht dat het nieuws in de laatste week van juni gedeeld zal worden.

