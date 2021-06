Bert Thijssen versterkt directieteam Pelikaan Travel Group

Bert Thijssen versterkt per 1 augustus het huidige directieteam van Pelikaan Travel Group. In de rol van financieel directeur krijgt Bert Thijssen de verantwoording over de financiële administratie en zal hij zich daarnaast bezig houden met de operationele activiteiten en processen binnen het bedrijf. Ook zal Bert Thijssen het vaste aanspreekpunt worden voor partners en touroperators.

Bert maakt de overstap van Travel Company, waar hij ruim 14 jaar werkzaam is geweest. “Ondanks de opgelopen schade en het slechtste jaar uit de geschiedenis, hebben we veel vertrouwen in te toekomst. Een toekomst die Bert samen met ons gaat vormgeven om verantwoord te groeien”, reageert John Goverde (directeur/eigenaar van Pelikaan Travel Group). Hij vervolgt: “Bert heeft jarenlange ervaring in de reisbranche, veel kennis en een groot netwerk. Ik ben dan ook blij dat hij de potentie ziet van Pelikaan. Ik verwacht dan ook dat hij ontzettend veel waarde gaat toevoegen aan het bedrijf en het directieteam, dat verder bestaat uit Remco Bergwerff (commercieel directeur) en mijzelf.”

Hernieuwde samenwerking

Voor Bert Thijssen betekent de overgang naar Pelikaan Travel Group een hernieuwde samenwerking met het bedrijf waar zijn carrière begon. Goverde: “Hoe toevallig is het dat Bert aan de start van ons reisbedrijf heeft gestaan. Zo heeft Bert in 1985 het reisbureau opgestart. Bert was net klaar met zijn NHTV opleiding en vond dit een mooie uitdaging. Binnen het jaar had Bert de reiswinkel op de kaart gezet in Zevenbergen en kwam ik ondertussen het team vergezellen. Dat onze wegen nu ruim 35 jaar later weer kruisen zegt iets over de samenwerking van toen en het goede contact dat we altijd hebben onderhouden.”

Nieuwe uitdaging

Bert Thijssen reageert desgevraagd zeer verheugd te zijn over de overstap. “Het was na al die jaren bij The Travel Company tijd voor iets anders. John biedt mij een nieuwe uitdaging in een prachtig bedrijf. Met mijn terugkeer naar Pelikaan Travel Group is voor mij de cirkel weer rond. Ik kijk er enorm naar uit om te gaan starten.”

Leermeester

Tenslotte eindigt Goverde nog met: “Een andere taak die Bert op z’n bordje krijgt, is de begeleiding van mijn zoon Justin (20 jaar). Die zal namelijk volgend jaar zijn opleiding commerciële economie afronden. Onder de vleugels van Bert kan hij zich voorbereiden om mijn bedrijf en onze bedrijfstak nog beter te leren kennen, zodat hij in de toekomst mogelijk het familiebedrijf verantwoord kan continueren. Bert is de juiste persoon om als leermeester voor Justin te fungeren.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.