Bespaar tot €200 per stateroom! Laat je klanten dromen over hun volgende zomervakantie

2021: eindelijk kun je je weer vrij voelen, je koffers inpakken en op reis gaan. En de beste manier om dat te doen is met Norwegian Cruise Line (NCL) De internationale cruisemaatschappij nodigt jouw klanten uit om de pracht van Europa te herontdekken op een van haar premium schepen. Of jouw klanten nu op ontdekkingsreis willen naar de parels van de Oostzee, de blauw en wit gekleurde Griekse eilanden met extra hoogtepunten als Istanboel en Haifa, of de zeer diverse Britse Eilanden met Amsterdam als vertrekpunt, NCL heeft voor iedereen de perfecte Europese route.

Exclusieve aanbieding tot 4 november 2020: Je klanten kunnen tot € 200 per stateroom besparen op alle cruises!

Wanneer ze voor 30 november een cruise boeken met NCL, kunnen je klanten met Peace of Mind profiteren van vrijheid en flexibiliteit. Zijn de plannen gewijzigd? Geen probleem. Je klanten kunnen hun cruise tot 15 dagen voor aanvang van hun vakantie annuleren. Ze ontvangen dan een Future Cruise Credit die ze kunnen gebruiken voor cruises tot en met december 2022.

De gezondheid en veiligheid van je klanten is gegarandeerd aan boord van de schepen van NCL. De cruisemaatschappij heeft onlangs aangescherpte gezondheids- en veiligheidsprotocollen aangekondigd die werden uitgewerkt door het Healthy Sail Panel, een groep van 11 wereldwijd erkende experts met uitgebreide kennis op het gebied van wetenschap, toegepaste geneeskunde, geneeskundig onderzoek, volksgezondheid, besmettelijke ziekten, bioveiligheid en maritieme bedrijfsactiviteiten. Ga voor meer informatie naar ncl.com

