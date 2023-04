Beter Uit zoekt Product Manager

Deel dit artikel

Vacature Product Manager Beter Uit/ DrieTour (parttime of fulltime)

Spreekt bouwen aan unieke en onvergetelijke reizen jou aan? Hou je van organiseren, internationale contacten en goede gesprekken met deelnemers? Onze beide labels groeien en daarom zijn we op zoek naar een Product Manager om te bouwen aan onze reizen . Je hebt tijdens deze afwisselende job dagelijks contact met leveranciers uit binnen- en buitenland en je ontwikkelt de mooiste reizen. Je werkt binnen een klein team van zeer gemotiveerde collega’s. Een toeristische achtergrond voor deze uitdagende functie is wenselijk. Ook is het belangrijk dat je affiniteit met onze doelgroep hebt en jij jezelf ook herkent in de christelijke identiteit van onze reisorganisatie.

Wij zoeken:

Je hebt een passie voor reizen en onze bestemmingen

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Je bent werkt nauwkeurig en kan goed omgaan met deadlines

Je bent een zelfstandige teamplayer

Kennis van de Engelse taal is een must en Duitse/Franse taal is een pre

HBO denk- en werkniveau

Wij bieden:

Een uitdagende baan in de groeiende reisbranche

Salaris volgens CAO reisbranche

Grote eigen verantwoordelijkheid

Pensioenregeling

Ruimte om te ontwikkelen

Hybride werkomgeving: na een succesvolle inwerkperiode is het bespreekbaar om gedeeltelijk vanuit huis te werken, incl. laptop

Speciale regelingen voor vakanties of op verblijf van één van onze parken

Datum indiensttreding in overleg

Identiteit:

We werken vanuit een klein en gemotiveerd team waarbij we vanuit onze christelijke identiteit andere christenen met elkaar willen verbinden. Onze missie is “samen geloven samen beleven”. Spreekt dit jou aan? Laten we dan kennismaken.

We zien je reactie met motivatie en CV graag tegemoet voor 10 mei 2023. Deze kun je sturen naar info@beter-uit.nl. Voor verdere vragen mag je contact opnemen met Wilmi Oosterom 088-3100500.

Auteur Tina Bakker