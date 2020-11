Beterboeken gaat strijd aan met grote hotelboekingssites

Al jarenlang zag Niels Meijssen (Co-founder en CEO van Beterboeken) met lede ogen aan hoe grote hotelboekingssites te werk gingen. Toen Booking.com in april de hand ophield bij de overheid, was dat voor hem de druppel. Hij schreef zijn frustraties van zich af, wat uiteindelijk de start voor het ontwikkelen van een eerlijk hotelboekingsplatform betekende. “Met positiviteit en enthousiasme laten we zien dat het ook anders kan.”

Het LinkedIn-bericht dat Meijssen op 5 mei postte ging viraal. “Er is namelijk iets mis bij de grote techbedrijven (of platformbedrijven), waarbij winstmaximalisatie het enige doel lijkt. Ik vroeg me hardop af of we ons niet moesten bevrijden van Booking.com. Het ging ontzettend hard. Het bericht werd uiteindelijk 2,5 miljoen keer bekeken. Ik ontving ontzettend veel reacties. De controverse rond de staatssteun liet bij veel mensen een vieze smaak achter, bleek uit de vele reacties. In een hele korte tijd heb ik een behoorlijk groot netwerk kunnen opbouwen. Ik ben iemand die vindt dat je iets met je boosheid moet doen. Ik stoorde me aan de grote en meedogenloze winstmachines en daarom onderneem ik ook actie.”

Bij 1.000 likes op zijn post zou Meijssen een crowdfunding starten om een eerlijk hotelboekingsplatform te ontwikkelen. Het bericht leverde 40.000 likes op en ontwikkelde zich in een community. “Doordat deze community met al hun feedback en ideeën constant een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het businessplan, kunnen we wel stellen dat het een bottom-up initiatief is. Als financieringsvorm voor het daadwerkelijk kunnen bouwen van een boekingssite, kiezen we voor crowdfunding. Dat past goed bij de manier waarop we met de community samenwerken en we maken hen graag onderdeel van Beterboeken. Het is voor ons zeer logisch om met een bedrijf als Beterboeken juist te kiezen voor crowdfunding. Zo kunnen we onze plannen financieren met een betrokken groep mensen, die ook met ons meedenkt. Samen met de investeerders zorgen we ervoor dat de onlineboekingsmarkt beter, eerlijker en simpelweg fijner wordt voor alle partijen. Zodat hoteliers eerlijk betaald worden en reizigers met voorpret in plaats van reserveringsstress met vakantie kunnen.”

