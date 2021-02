Beterboeken-oprichter Niels Meijssen gekozen tot Meest Inspirerende Ondernemer van 2020

Niels Meijssen is gisteren verrast met de award voor de Meest Inspirerende Ondernemer van 2020. Nietsvermoedend ging hij naar de het adres van de wijnhandel van Derrick Neleman, de winnaar van vorig jaar, waar Niels dacht een afspraak te hebben voor een fotoshoot. Camera’s waren er zeker, maar wel met het doel om het feestelijke moment vast te leggen dat Niels uit handen van Derrick de award kreeg. In de verkiezing, georganiseerd door De Ondernemer, kreeg de oprichter van het eerlijke hotelboekingsplatform Beterboeken de meeste stemmen. Er waren in totaal 22 genomineerden.

TravelPro interviewde Niels begin november 2020. Lees het interview hier terug.

Van likes naar crowdfunding

Niels en Beterboeken waren in het voorjaar van 2020 een instant online succes. De aanleiding voor dit alles was een LinkedIn-bericht dat Niels Meijssen postte. “Een bloody shame”, schreef Niels nadat een groot boekingsplatform de hand ophield bij de overheid. Bij 1.000 likes zou hij een crowdfunding starten. Het werd een viral sensatie, waarbij het bericht 2,5 miljoen keer werd bekeken en 40.000 likes opleverde. Het was de start voor het ontwikkelen van een eerlijke boekingssite samen met een team van andere enthousiaste ondernemers. Die crowdfundingcampagne kwam er en met succes. In oktober haalde het bedrijf dankzij 1524 investeerders € 2 miljoen startkapitaal op. Niels droeg na de uitreiking de loeizware award dan ook dankbaar op aan de crowdfunders: “Dankzij al deze mensen krijgen we de mogelijkheid om daadwerkelijk een eerlijk boekingsplatform te bouwen.”

De missie op lange termijn beschermen

Inmiddels wordt er druk gebouwd aan het platform. Naar verwachting gaat in de zomer van 2021 de eerste versie van de site live. De oprichters van Beterboeken zijn van mening dat zoveel mogelijk geld verdienen niet langer het hoogste doel voor bedrijven moet zijn. Beterboeken wil uiteraard wel winst maken, maar de missie op lange termijn staat voorop. Bedrijven beginnen met mooie idealen, maar het gaat mis wanneer grote investeerders de koers gaan bepalen. Daarom is Beterboeken anders opgericht dan een reguliere onderneming, volgens het steward-ownership principe. Missie en winst houden ze strikt gescheiden. Investeerders kunnen meeverdienen, maar niet meebeslissen. Dit beschermt Beterboeken tegen aandeelhoudersbemoeienis en vijandige overnames. De winst gebruiken ze om straks aandelen van investeerders terug te kopen, om daarna aandeelhoudervrij te zijn.

De achterban is alles

Beterboeken heeft vanaf het begin een snelgroeiende community als achterban. Deze groep mensen is ontzettend belangrijk voor Beterboeken. Het bedrijf ziet het platform ook echt als iets dat gedragen moet worden door deze community. Zij spelen dan ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling ervan. Ze zijn het klankbord. Een belangrijk middel daarbij is de Beterboeken-nieuwsbrief. Abonnees worden meegenomen in het hoe en wat van het platform en worden gevraagd om input op allerlei vlakken.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.