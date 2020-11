Beurskoers KLM schiet omhoog na positief vaccinnieuws

De farmaceut heeft het vaccin getest op proefpersonen en zegt dat geen sprake was van noemenswaardige veiligheidsproblemen. Op basis van de huidige projecties verwacht het bedrijf wereldwijd tot 50 miljoen vaccindoses te produceren voor het einde van dit jaar. “Het is een geweldige dag voor de wetenschap en de mensheid”, zegt Pfizer-ceo Albert Bourla in een persbericht. “Deze eerste resultaten zijn het vroege bewijs dat ons vaccin een infectie met covid-19 kan voorkomen.”