Bij alle pakketreizen FTI gratis Corona Zekerheidspakket

Vanaf 22 maart 2021 zijn alle nieuwe boekingen tot eind april 2021 inclusief het Corona Zekerheidspakket. Het omvat terugbetaling van de annuleringskosten wanneer de reiziger positief test op corona vlak voor het begin van de vakantie én een verzekeringspakket voor tijdens het verblijf.

Terwijl er mogelijk meer perspectief gegeven gaat worden voor de mei- en zomervakantie tijdens de volgende persconferentie op 23 maart 2021, is de FTI GROUP nu al bezig met het creëren van meer zekerheid voor zijn klanten. Voor alle pakketreizen met vlucht van de merken FTI Touristik en BigXtra, zonder uitzonderingen, die worden geboekt in de periode van 22 maart tot en met 30 april 2021 en met vertrekdatum t/m 31 oktober 2021 zal de touroperator zijn klanten optimale zekerheid bieden- zonder extra kosten. De FTI Group denkt mee met de klant en is de eerste en tot dusver enige onder de grootste (pakketreis)touroperators in Europa die een dergelijke uitgebreide bescherming biedt zonder extra kosten voor de reiziger.

‘Wij garanderen onze gasten twee dingen met het Corona Zekerheidspakket’, vat FTI Group Managing Director Ralph Schiller samen. ‘Ten eerste, als een reiziger binnen 72 uur voor vertrek positief test bij een PCR-test, kan de klant zelf beslissen of alleen de positief geteste persoon niet meegaat op reis, of dat de reis voor alle reizigers moet worden geannuleerd. Wij zullen als organisator de reissom minus de annuleringskosten terugbetalen. De gast krijgt echter de annuleringskosten tot 1.500 euro per persoon vergoed door onze verzekeringspartner. In dit geval hebben zij geen financiële onzekerheden’, verduidelijkt de Managing Director.

De tweede pijler van de promotie heeft betrekking op het geplande verblijf: ‘Als de vakantie zoals gepland kan worden gevierd, dekken wij alle reizigers met een pakket voor medische bijstand dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, inclusief een ongevallendekking tot 25.000 euro op de plaats van bestemming. In samenwerking met onze jarenlange partner, HanseMerkur Reiseversicherung, bieden wij onze gasten deze dekking aan zonder toeslag of andere voorwaarden – wij willen dat gasten weer ongestoord kunnen uitkijken naar hun vakantie en ter plaatse zorgeloos kunnen genieten’, aldus Schiller.

‘Nu de testfaciliteiten steeds beter worden en de vaccinatiegraad toeneemt, komt ook bij veel klanten de wens terug om binnenkort weer op reis te gaan’, aldus Johannes Ganser, lid van de raad van bestuur van HanseMerkur. ‘Wij zijn dan ook verheugd dat wij met onze partner FTI een product kunnen aanbieden dat aan deze behoefte voldoet. Gasten krijgen dus dekking in geval van een positieve PCR-test. HanseMerkur laat hiermee opnieuw zien dat zij met haar producten reizigers zekerheid kan bieden, ook in deze onzekere tijden.’

Als aanvulling hierop heeft de touroperator met zijn optionele FLEXPLUS-tarief al voor extra zekerheid en flexibiliteit gezorgd. Ongeacht tests, reiswaarschuwingen of persoonlijke omstandigheden hebben gasten die dit tarief boeken de mogelijkheid om, tegen een kleine toeslag, tot kort voor vertrek zonder opgaaf van reden van gedachten te veranderen. Concreet kunnen zij tot 15 dagen voor het begin van de reis kosteloos omboeken of annuleren en dan de volledige reissom minus de FLEXPLUS-toeslag terugbetaald krijgen. De hoogte van het tarief hangt in etappes af van de totale reissom en kan al vanaf 58 euro per boeking worden bijgeboekt. FLEXPLUS is van toepassing op pakketreizen van FTI Touristik in de reisperiode tot 18 december 2021 en op geselecteerde lijndienstvluchten. Datamixx-reizen, dynamische X- en FTI360-boekingen, cruises en BigXtra-rondreizen zijn uitgesloten van het FLEXPLUS-tarief. Tijdens boeking wordt aangegeven of het FLEXPLUS-tarief mogelijk is.

