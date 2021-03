Boekingscijfers februari 2021: -72%

De boekingscijfers voor februari 2021 laten nog geen echte verbetering zien. Weliswaar is de terugval ten opzichte van een jaar geleden (-72%) iets minder groot dan in januari (-80%) maar er kan niet echt van een verbetering worden gesproken, wanneer in ogenschouw wordt genomen dat in februari 2020 de eerste effecten van Covid zichtbaar werden via een toen nog bescheiden (-12%) terugval in boekingen, zo laat de ANVR weten.

Kijkend naar de bestemmingen blijft UK/Ierland koploper in de terugval in boekingen met -87%. ​De peiling onder wederom iets meer dan 49.000 consumenten in februari laat zien dat terugloop in boekingen in Europa over de hele linie plaats vond. Alleen België valt met -44% minder boekingen nog relatief mee. De terugval in boekingen zit bij de overige Europese landen tussen de 60-80% waarbij de UK/Ierland het met 87% minder boekingen in februari moet doen ten opzichte van een jaar eerder.

Intercontinentaal valt Zuid-Amerika op met een terugval van ‘slechts’ 36%. Kijkend naar de onderliggende cijfers, dan zijn de boekingen voor Aruba, Curaçao en Bonaire daar de oorzaak van. Down Under zijn vooral boekingen naar Nieuw Zeeland de reden dat boekingsterugval voor Oceanië met -45% relatief meevalt.

