Sabre introduceert haar boekingsplatform voor reisagenten, Sabre Vacations, op de Nederlandse markt. Het webgebaseerde systeem brengt het aanbod van Nederlandse en internationale touroperators samen in één overzichtelijke omgeving.

Met Sabre Vacations hebben reisbureaus toegang tot het aanbod van Nederlandse en internationale touroperators. “Je kunt zoeken, filteren en vergelijken in één duidelijk overzicht, met directe inzage in live beschikbaarheid en actuele prijzen. Offertes zijn in een handomdraai gemaakt en boekingen kunnen direct worden bevestigd. Dankzij het webbased platform werk je waar en wanneer je wilt”, aldus Sabre.

“Leisure travel is een essentieel onderdeel van Sabre’s strategie om een nieuwe marktplaats voor gepersonaliseerd reizen te creëren en biedt een belangrijke groeikans. De eerste reacties van onze reisbureaurelaties en touroperatorpartners zijn zeer positief. We merken een sterke vraag naar deze innovatieve technologie binnen de branche”, aldus Tom Fecke, Regional Director Central & Eastern Europe.

Sabre benadrukt dat het systeem continu wordt doorontwikkeld op basis van feedback van reisprofessionals. Nederlandse bureaus kunnen zich aanmelden voor een gratis productdemo om het platform zelf te ervaren.