Bolderman Reizen zoekt reisadviseur m/v

Werken bij Bolderman betekent dat wij het leuk vinden om vakanties perfect te regelen voor en met onze klanten! Waar je ook werkzaam bent in onze organisatie, iedereen draagt zijn steentje bij aan het vinden en organiseren van die vakantie, zodat onze reizigers Bolderman ook voor hun volgende reis weer weten te vinden. Met een geweldig team werken we op ons kantoor in Veenendaal aan een constante optimalisering van ons aanbod, efficiency en rendement!

Wij zoeken per direct een reisadviseur m/v (Fulltime)

Hoe gaat jouw dag eruitzien?

De dag begint met een kop thee of koffie zodat je even kan bijpraten met jouw collega’s. Vervolgens begint jouw werkdag en ben je verantwoordelijk voor het contact met onze klanten, zowel via de telefoon als per e-mail. Naast het verkopen van reizen is de afdeling ook een servicecenter waar klanten met hun vragen over reizen terecht kunnen. Wij willen onze klanten informeren en helpen om samen met jou te zorgen voor de ideale vakantiebeleving!

De werktijden:

Het callcenter is open van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. In overleg met jou zullen we het werkrooster opstellen.

Wat bieden we jou?

Goede arbeidsvoorwaarden in een succesvolle, informele organisatie. Je werkt in een organisatie met enthousiaste collega’s die graag met elkaar samenwerken en voor elkaar inspringen.

Een prettige en informele werksfeer

Ruimte om jezelf te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren

Salaris conform CAO reisbranche

Kans op een vast contract

Een fijne werkplek in een mooi bedrijfspand in Veenendaal

Je kunt per direct starten

Wat vragen wij jou?

Je bent klantvriendelijk en behulpzaam

Je beschikt over commerciële en communicatieve vaardigheden

Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift

Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot het draaien van weekenddiensten

Je bent initiatiefrijk en zelfstandig

Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in de toeristische sector

Locatie: Veenendaal

Heb jij een passie voor reisproducten? En maak je graag anderen enthousiast voor een reis? Dan ontvangen wij graag jouw CV en uitgebreide motivatie (met reiservaring) per e-mail naar vacature@bolderman.nl

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.