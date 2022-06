Booking biedt mogelijkheid om overnachting in Wembley Stadium te boeken

Deel dit artikel

Booking.com biedt de mogelijkheid aan om een overnachting te boeken in het Pitch View Penthouse in het Wembley Stadium voor de finale van UEFA Women’s EURO 2022™. Het penthouse met voetbalthema is voor twee gasten voor één nacht te boeken voor de finale op zondag 31 juli. De twee gelukkigen kunnen de finale live bekijken vanaf hun privébalkon, krijgen een kijkje achter de schermen en kunnen van een exclusief ontbijt genieten aan de rand van het voetbalveld.

Booking.com is de officiële accommodatie-boekingspartner van de UEFA Women’s EURO 2022™, die plaatsvindt van 6 tot en met 31 juli in negen steden in Engeland, waarbij de finale wordt gespeeld in het Wembley Stadium in Londen.

Deze ultieme ervaring begint met een rit met chauffeur naar het Wembley Stadium, waar de gasten een rondleiding krijgen achter de schermen. Bij het betreden van het Pitch View Penthouse worden de gasten welkom geheten met het geluid van juichende supporters, precies zoals spelers dit ervaren wanneer ze het voetbalveld betreden. Het geweldige penthouse is volledig ingericht in het voetbalthema en heeft een eigen balkon met de beste stoelen van het stadion. Het Pitch View Penthouse is vanaf 6 juli, 10:00 uur te boeken.

“We vinden het geweldig dat we deze ultieme voetbalervaring kunnen aanbieden voor de finale van de UEFA Women’s EURO 2022™. Het creëren van gedenkwaardige momenten en nieuwe ervaringen is heel belangrijk voor Booking.com. Het Pitch View Penthouse op Wembley is de perfecte plek waar gasten een speciale avond kunnen beleven. Het belooft een fantastisch voetbaltoernooi te worden. Wij geloven dat reizen het leven van mensen verrijkt, met name live sportevenementen die mensen inspireren om de wereld om zich heen te beleven. Ik ben er zeker van dat de UEFA Women’s EURO 2022™ vele onvergetelijke momenten zal creëren voor voetbalfans in Europa en de rest van de wereld”, aldus Arjan Dijk, Senior Vice President (Chief Marketing Officer Booking.com).

Author Arjen Lutgendorff