Booking.com: 76% van de Nederlandse LGBTQ+ reizigers heeft ongastvrije reiservaringen gehad

Uit onderzoek door Booking.com blijkt dat 76% van de Nederlandse LGBTQ+ reizigers ongastvrije en ongemakkelijke ervaringen heeft ervaren tijdens het reizen. Het nieuwe onderzoek, uitgevoerd onder LGBTQ+ reizigers in 25 landen wereldwijd, toont aan dat negatieve ervaringen het meest voorkomen als Nederlandse reizigers zich in openbare ruimtes begeven (23%).

Het onderzoek toont aan dat voor LGBTQ+ reizigers de theorie en de praktijk twee verschillende betekenissen hebben. Bijna de helft (46%) van de Nederlandse LGBTQ+ reizigers zien reizen als een tijd om te ontspannen en mentaal tot rust te komen. De realiteit is echter anders door obstakels en situaties, waar mensen die buiten deze groep vallen nooit aan hoeven te denken. Meer dan de helft (52%) van de LGBTQ+ reizigers heeft enige vorm van discriminatie ervaren tijdens het reizen, bijvoorbeeld door stereotyperingen (23%) of door te worden aangestaard, uitgelachen, of uitgescholden door andere reizigers (16%) en/of door de lokale bevolking (18%). Het is daarom niet gek dat Nederlandse LGBTQ+ reizigers andere overwegingen moeten maken bij het kiezen van een bestemming of activiteiten:

• 61% zegt dat lid zijn van de LGBTQ+ gemeenschap invloed heeft op de beslissingen die ze nemen bij het plannen van een reis, de activiteiten die ze doen (58%) en misschien wel het belangrijkste; het verlanglijstje van bestemmingen (50%).

• 65% geeft aan zij als lid van de LGBTQ+ gemeenschap tijdens het reizen rekening moeten houden met hun veiligheid en welzijn

• Meer dan de helft (58%) zegt dat hun LGBTQ+ identiteit de keuze met wie ze reizen beïnvloedt.

Hoewel er veel obstakels zijn om inclusief te reizen voor degenen die zich identificeren als LGBTQ+, zijn er ook veelbelovende ontwikkelingen en positieve reiservaringen. Zo is 84% van de Nederlandse LGBTQ+ reizigers van mening dat de meeste reiservaringen die ze tot nu toe hebben gehad gastvrij waren. Daarnaast zijn er positieve signalen dat twee derde (65%) van de LGBTQ+ reizigers meer zelfvertrouwen hebben gekregen als reiziger, waarbij 82% zegt het vertrouwen te hebben om daadwerkelijk de bestemmingen te boeken die ze willen bezoeken. Positieve ervaringen onder Nederlandse LGBTQ+ reizigers die uit het onderzoek naar voren komen zijn onder meer:

• Meer dan een kwart (28%) heeft bij aankomst een positieve eerste indruk gekregen van de accommodatie, zoals welkomstdrankjes of vriendelijk personeel.

• 27% heeft vóór aankomst al vriendelijk en informatief contact gehad met de accommodatie.

• 19% heeft tijdens hun verblijf tips/informatie over de omgeving gekregen.

Volgens het onderzoek is de gemeenschap op bestemming en de wens om alles te ervaren wat deze gemeenschap te bieden heeft, van groot belang voor de Nederlandse LGBTQ+ reizigers:

• Meer dan de helft (54%) reist liever naar een bestemming waar de LGBTQ+ gemeenschap en haar geschiedenis de aandacht krijgt die het verdient.

• De helft (50%) gaat op zoek naar attracties of activiteiten die speciaal bedacht zijn voor LGBTQ+ gemeenschap.

• Iets meer dan de helft (51%) doet op voorhand onderzoek naar accommodaties, organisaties en ervaringen om te zien welke rol zij spelen in het ondersteunen van LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij boekt 60% eerder bij organisaties die positief uit hun onderzoek naar voren komen.

Meer inclusieve reiservaring voor iedereen

Ondanks positieve signalen en vooruitgang, ligt er voor de reisbranche een belangrijke kans om de reiservaring gemakkelijker, inclusiever en gastvrijer te maken voor LGBTQ+ reizigers – en uiteindelijk voor iedereen. Booking.com erkent de rol die accommodaties spelen bij het bieden van een meer inclusieve ervaring en is daarom het Proud Hospitality trainingsprogramma gestart in augustus 2021, in samenwerking met HospitableMe. De training focust zich op uitdagingen en obstakels waarmee de LGBTQ+ gemeenschap geconfronteerd wordt tijdens het reizen. De training is wereldwijd gratis beschikbaar voor accommodatiepartners van Booking.com en het platform heeft nu meer dan 10.000 Proud Certified-accommodaties in 95 landen en gebieden, waaronder 450 in Nederland.

Na het voltooien van de cursus en de expliciete toezegging om een meer inclusievere ervaring te bieden, ontvangen Proud Certified-partners een Travel Proud-badge op hun accommodatiepagina. Steden met meerdere Proud Certified-accommodaties worden ook getoond op een speciale Travel Proud-pagina, waar reizigers meer te weten kunnen komen over het initiatief en accommodaties kunnen vinden en boeken die Proud Certified zijn.

“Bij Booking.com vinden we dat iedereen de wereld als zichzelf moet kunnen ervaren”, zegt Arjan Dijk, CMO en Senior Vice President bij Booking.com. “Van ontspanning tot het ervaren van verschillende culturen, LGBTQ+ reizigers willen ongeacht waar ze vandaan komen, van wie ze houden of hoe ze zich identificeren, hetzelfde als ieder ander als het gaat om reizen. Als gay reiziger heb ik te maken gehad met belemmeringen en discriminatie tijdens mijn reizen, maar door de jaren heen zie ik ook progressieve veranderingen. Door het voortouw te nemen op weg naar een meer inclusieve branche, hopen we een bijdrage te leveren aan een algehele verandering die de standaard van reizen voor iedereen zal verhogen.”

Author Arjen Lutgendorff