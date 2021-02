Booking.com officiële reispartner van het Eurovisie Songfestival 2021

Booking.com kondigt een nieuwe samenwerking aan met de European Broadcasting Union als officiële reispartner van het Eurovisie Songfestival 2021. Het Eurovisie Songfestival 2021 vindt op 18, 20 en 22 mei 2021 plaats in Rotterdam Ahoy.

“Als bedrijf dat trots is op zijn Nederlandse roots, en de passie heeft om mensen te helpen bij het ontdekken van de verbazingwekkende diversiteit die de wereld biedt, zijn we zeer enthousiast dat we in 2021 officiële reispartner van het Eurovisie Songfestival zijn”, aldus Arjan Dijk (Senior Vice President en Chief Marketing Officer bij Booking.com). “In een tijd van afzondering, gesloten grenzen en reisbeperkingen is het thema van dit jaar – Open Up – actueler dan ooit, en perfect in balans met onze eigen waarden en optimistische vooruitzicht als een merk voor iedereen. We vinden het geweldig dat we fans van het Eurovisie Songfestival kunnen verwelkomen in ons thuisland en de bruisende stad Rotterdam, of dat nu in levende lijve is of via het scherm van hun smartphone. We hopen velen te inspireren om de geweldige invloeden die het Eurovisie Songfestival zo speciaal maken verder te ontdekken – niet alleen tijdens deze ene week in mei, maar het hele jaar door.”

Perfecte samenwerking

“Het is ons een genoegen om Booking.com te verwelkomen als officiële reispartner van het Eurovisie Songfestival 2021”, aldus Martin Österdahl, (Executive Supervisor van het Eurovisie Songfestival). “Dit is een perfecte samenwerking tussen ‘s werelds grootste live muziekevenement en een van ‘s werelds meest toonaangevende digitale reisorganisaties.

Naast een geïntegreerde merkaanwezigheid tijdens de liveshows op 18, 20 en 22 mei, zal Booking.com als officiële reispartner van het Eurovisie Songfestival nauw samenwerken met de EBU op het gebied van aanvullende uitzendingen, digitale activiteiten en promoties in de aanloop naar en tijdens het ESF 2021. Dit alles om zo de miljoenen fans van het Songfestival in Europa en de rest van de wereld te betrekken met exclusieve reiscontent en digitale ervaringen gerelateerd aan het Eurovisie Songfestival.

