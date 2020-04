Booking.com vraagt om staatssteun

“Booking.com zal gebruik maken van alle staatssteun”, dat heeft Glenn Fogel (CEO Booking.com) gezegd in een videovergadering met het personeel waarvan de beelden in het bezit zijn van De Volkskrant . “We zijn de Nederlandse regering dankbaar voor dit financiële hulpplan voor bedrijven als wij die zwaar zijn getroffen door de pandemie”, zo heeft het bedrijf laten weten in een verklaring aan de krant.

De CEO liep zelf ook het coronavirus op, maar is alweer up and running. Hij liet de krant weten dat hij verwacht dat er ontslagen zullen vallen. “We zijn de Nederlandse regering dankbaar voor dit financiële hulpplan voor bedrijven als wij die zwaar zijn getroffen door de pandemie.” 48 medewerkers van de klantenservice kregen tijdens hun proeftijd al hun ontslag. De CEO leverde al salaris in. Volgens de Volkskrant was zijn zijn vaste loon in 2018 750 duizend dollar, maar kon hij dat jaar 20,5 miljoen dollar bijschrijven dankzij bonussen en aandelen. Booking.com liet de krant weten dat het bestuur een salarisverlaging van 20% heeft geaccepteerd.

Dankzij een lening van vier miljard dollar die het bedrijf vorige week wist te krijgen, zijn er nog geen drastische maatregelen nodig. Booking.com, opgericht in Amsterdam in 1996, groeide uit van kleine Nederlandse startup tot een van ‘s werelds grootste e-commercebedrijven voor reizen. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. Van de 18.000 medewerkers werken er 5.500 in Nederland.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.