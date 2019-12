Booking moet website aanpassen

Booking.com past zijn website aan na optreden van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in samenwerking met andere Europese consumententoezichthouders. Booking.com zegt toe acht belangrijke aanpassingen door te voeren om de website in overeenstemming te brengen met consumentenregels. Daardoor wordt misleiding van consumenten voorkomen.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

– Duidelijk maken hoe zoekresultaten tot stand komen, bijvoorbeeld wanneer zoekresultaten hoger op de lijst staan omdat daarvoor betaald is door de eigenaar van de accommodatie;

– Alle vermelde prijzen worden getoond inclusief alle onvermijdbare kosten;

– Duidelijke en juiste informatie over beschikbaarheid van kamers op bepaalde data; geen suggestie van onterechte schaarste;

– Aanbiedingen moeten ook echt aanbiedingen zijn;

– Het vergelijken van prijzen niet presenteren als korting als dit geen daadwerkelijke korting is. Bijvoorbeeld door een prijs ‘door te strepen’ kan je de indruk wekken dat er een korting wordt gegeven, terwijl dit niet altijd zo is.

– Het geven van duidelijke informatie over kortingen, bijvoorbeeld door uitleg te geven over het standaardbedrag van een kamer als grondslag voor een korting;

– Uitverkochte accommodaties alleen in de zoekresultaten opnemen als dit past bij de zoekcriteria van de consument;

– Een duidelijk onderscheid maken tussen professionele en particuliere aanbieders.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Booking.com voorkomt misleiding van consumenten door de website duidelijker te maken. Het platform neemt zijn verantwoordelijkheid. Wij verwachten hetzelfde van andere platforms zodat er een eerlijk speelveld is van boekingssites. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in de digitale economie. Zij moeten op basis van duidelijke en eerlijke informatie online hun keus kunnen maken.” Booking.com gaat zijn website voor heel Europa aanpassen en heeft toegezegd daar op 16 juni 2020 klaar mee te zijn.

