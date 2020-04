Alles over de steun van het kabinet aan KLM

Om 21.00 uur zendt de NOS de persconferentie van het kabinet over (mogelijke) steun aan Air France-KLM live uit op NPO 1. Daarna is er meer over te zien in Nieuwsuur om 21.30 uur.

De persconferentie, die in eerste instantie om 20.45 uur zou beginnen maar is uitgesteld naar 21.00 uur, is ook hier live te bekijken. Minister Hoekstra van Financiën en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur komen met nieuws over steun aan de luchtvaartcombinatie.

Air France-KLM liet 9 april al weten dat de Air France-KLM Groep, gezien de grote impact van de Covid-19-crisis én ondanks de aanzienlijke maatregelen die al zijn genomen om haar liquiditeit te behouden, dat bij gebrek aan aanvullende financiering in het derde kwartaal van 2020 een liquiditeitsinjectie nodig zijn.

De Air France-KLM Groep, Air France en KLM hebben daarom gesprekken gevoerd met de Franse en Nederlandse regering over specifieke steunmaatregelen die hen in staat zouden stellen hun solvabiliteit te behouden. De Nederlandse staat heeft aangegeven de KLM Groep te willen steunen. De besprekingen over de voorwaarden van een aanvullende steun zijn in een afrondende fase. Franse media schrijven dat Nederland € 2,9 tot € 3,5 miljard staatssteun wil geven.

De Nederlandse overheid is aandeelhouder van #KLM. Waarom steunt het kabinet KLM tijdens deze #coronacrisis?

Deze visual licht dit toe.https://t.co/ARO0T48JCg pic.twitter.com/iYDT32nGTi — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) April 24, 2020

Ruim een jaar geleden liet minister Wopke Hoekstra (Financiën) nog tijdens een speciaal ingelaste persconferentie weten dat de Nederlandse staat 12% aandelen in Air France-KLM verworven had. “Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen, heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France-KLM”, zo opende Hoekstra de persconferentie destijds.

Hoekstra over steun aan KLM: Als KLM omvalt heeft het niet alleen gevolgen voor het bedrijf, maar voor alle steentjes die daarna volgen. Door te voorkomen dat KLM omvalt, voorkomen dat heel veel andere bedrijven in de problemen komen. — TravelPro (@travelpronl) April 24, 2020

Na wekenlange discussies met de Franse staat en banken, konden de Air France-KLM Groep en Air France de verschillende onderdelen van een aan Air France gewijde ondersteuning afronden waarover de belangrijkste overeenkomsten worden afgerond:

Hoekstra over steun aan KLM: Het gaat om belastinggeld van ons allemaal. Vandaar dat we er iets voor terugvragen. We zullen dan ook samen met KLM gaan kijken naar de voorwaarden. — TravelPro (@travelpronl) April 24, 2020

De ondersteuning bestaat uit:

• Een door de staat gesteunde lening van € 4 miljard, verstrekt door een syndicaat van zes banken aan Air France-KLM en Air France. De Franse staat garandeert deze lening tot 90% en heeft een looptijd van twaalf maanden, met twee opeenvolgende verlengingsopties van één jaar die door Air France-KLM kunnen worden uitgeoefend;

• Een rechtstreekse aandeelhouderslening van € 3 miljard van de Franse staat aan Air France-KLM met een looptijd van vier jaar, met twee opeenvolgende verlengingsopties van één jaar uitoefenbaar door Air France-KLM.

Van Nieuwenhuizen over steun aan KLM: KLM moet maximaal gaan bijdragen aan het beperken van hinder. Denk aan het terugbrengen van het aantal nachtvluchten en verminderen van co2-uitstoot. — TravelPro (@travelpronl) April 24, 2020

Dankzij deze steun, die nog moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie, kan de Air France-KLM Groep Air France de middelen verschaffen die nodig zijn om aan haar verplichtingen te voldoen.

Hoekstra over waarom KLM zoveel steun krijgt: Dit bedrijf is van zo'n vitaal belang samen met Schiphol voor ons land. We hebben een hele internationale economie. — TravelPro (@travelpronl) April 24, 2020

Het plan, dat de komende maanden zal worden afgerond, zal economische, financiële en milieuverplichtingen bevatten. Het zal met name een herziening van de activiteiten van Air France omvatten om deze aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit die door de crisis is veroorzaakt, en zal de financiële situatie moeten versterken. Deze transformatie zal ook een ambitieuze milieu-roadmap bevatten om de duurzame transitie van de groep te versnellen.

Hoekstra over steun aan KLM: Het gaat om Nederlands en Frans belastinggeld. Nederland heeft een aparte entiteit en een aparte dochter. We vinden het verstandig dat het Nederlandse belastinggeld in Nederland terechtkomt. De 2 tot 4 miljard moet terechtkomen bij KLM. — TravelPro (@travelpronl) April 24, 2020

Zodra dit plan is afgerond en wanneer een betere zichtbaarheid van de luchtverkeersniveaus na de crisis beschikbaar komt, zal de raad van bestuur van Air France-KLM overwegen het eigen vermogen te vergroten, afhankelijk van de marktomstandigheden. Dit kan uiterlijk gebeuren na de vergadering van de raad die is gepland om de jaarrekening voor 2020 goed te keuren.

De komende tijd worden de precieze voorwaarden in overleg met KLM afgesproken.#AirFranceKLM — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) April 24, 2020

Er zullen wel voorwaarden worden gesteld aan de overheidssteun aan #KLM, denk aan: geen dividend uitkering, geen bonussen of winstdeling en een matiging van salarissen zolang KLM gebruik maakt van deze steun. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) April 24, 2020

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.