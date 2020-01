British Airways schrapt alle vluchten naar China

British Airways heeft met onmiddellijke ingang alle vluchten van en naar China geschrapt, vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De airline staakt tot maart de directe verbindingen naar Peking en Shanghai. Groot-Brittannië adviseerde dinsdag zijn burgers niet naar China te reizen als dat niet absoluut noodzakelijk is. “Wij excuseren ons bij onze klanten voor het ongemak, maar de veiligheid van onze klanten en ons personeel is altijd onze prioriteit”, staat in een verklaring van de luchtvaartmaatschappij.

Naar verluidt heeft KLM vandaag een spoedberaad en beslist waarschijnlijk vandaag hoe het verder moet met de vluchten van en naar China.

