Britten mogelijk binnenkort weer op vakantie naar het buitenland

‘Mensen kunnen weer gaan nadenken over reizen naar het buitenland’, dat zei de Britse transportminister Grant Shapps vanochtend. Daarnaast zei hij dat de regering binnenkort meer informatie zal geven over wanneer buitenlandse vakanties kunnen worden toegestaan. Volgens de routekaart zou dat vanaf 17 mei weer mogelijk moeten zijn.

Zodra er weer gereisd mag worden, wil de regering een stoplichtsysteem voor toeristische bestemmingen instellen. Bij rode landen moeten reizigers bij terugkeer in een hotel in quarantaine, bij oranje landen mag dat thuis. Landen gaan op ‘groen’ als zij toeristen op basis van een negatieve coronatestuitslag toelaten.

‘Voor het eerst kunnen mensen erover nadenken om dierbaren in het buitenland te bezoeken, of misschien een zomervakantie, maar we doen het heel voorzichtig, omdat we niet willen dat het coronavirus in dit land terugkeert’, aldus Shapps tegenover Sky News. De planning voor de hervatting van het internationale (vlieg)verkeer wordt op dit moment verder uitgewerkt. Dat is mede afhankelijk van de besmettingsgraad op de bestemmingen.

