Brussels Airlines hervat vluchten met een netwerk van 59 bestemmingen van juni tot augustus

Brussels Airlines kondigde vorige week aan dat het haar commerciële vluchten op 15 juni opnieuw zou opstarten vanuit haar hub op Brussels Airport. Op basis van de marktvraag en de geldende reisbeperkingen zal de luchtvaartmaatschappij een aangepaste en afgeslankte zomerdienstregeling aanbieden, die zal bestaan uit ongeveer 30% van het oorspronkelijk geplande zomeraanbod van Brussels Airlines in Europa en 40% van het langeafstandsprogramma in de zomer. Tussen 15 juni en 31 augustus zal de maatschappij geleidelijk aan bestemmingen toevoegen aan haar netwerk om tegen augustus 59 bestemmingen aan te bieden in 33 landen in Europa, Afrika en de VS.

Op 15 juni zal Brussels Airlines haar vluchten opnieuw opstarten na een onderbreking van 12 weken. Op basis van de marktvraag en de geldende reisrestricties, heeft de maatschappij een beperkt netwerk uitgetekend voor het zomerseizoen om tegemoet te komen aan de marktvraag naar zowel vakantie- als zakenvluchten.

Het aanbod zal geleidelijk worden opgebouwd vanaf 15 juni om tegen augustus 240 wekelijkse vluchten te bereiken, wat neerkomt op 30% van het oorspronkelijk geplande zomeraanbod in Europa en 40% van het langeafstandsprogramma. In Europa zullen in totaal 45 bestemmingen worden aangevlogen in 20 landen, waaronder Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, Frankrijk en Denemarken. Op haar langeafstandsnetwerk zal de luchtvaartmaatschappij (onder voorbehoud van goedkeuring door de lokale overheden) 13 van de 17 Afrikaanse bestemmingen bedienen. In de VS zal New York JFK weer aangevlogen worden. Montreal (Canada), een nieuwe bestemming die gepland was om in maart 2020 te worden ingehuldigd, zal in de loop van volgend jaar aan het netwerk toegevoegd worden.

Brussels Airlines verwacht vooral vakantiegangers en passagiers die familie en vrienden willen bezoeken in het buitenland na de lange lock-downperiode. Daarnaast biedt de maatschappij ook enkele belangrijke zakenbestemmingen aan zoals Berlijn, Genève en Londen. Het volledige netwerk kan hier worden geraadpleegd.

Momenteel en tot en met het einde van de week worden de reservatiesystemen geüpdatet met het nieuwe netwerk. Pas dan zullen enkel de vluchten van het nieuwe vluchtaanbod zichtbaar zijn in de systemen.

Passagiers wiens vlucht aangepast wordt, zullen worden geïnformeerd en kunnen vanaf 2 juni hun nieuwe vluchten raadplegen via de “Mijn Boeking”-functie op brusselsairlines.com. Brussels Airlines verontschuldigt zich als dit proces enkele dagen duurt. Door de vele veranderingen in het netwerk en de grote hoeveelheid omboekingen duurt het updaten van de reserveringssystemen helaas enige tijd.

In de komende maanden is de maatschappij van plan om haar netwerk voor na het zomerseizoen verder uit te breiden. Deze planning wordt begin juni bekend gemaakt.

Brussels Airlines biedt nog steeds flexibele reservaties aan om gemoedsrust te kunnen bieden aan haar klanten. Klanten die al een vlucht hadden gereserveerd, kunnen deze nog steeds omboeken naar een andere datum en/of bestemming zonder wijzigingskosten. Alle reizen kunnen uitgesteld worden tot 31 december 2021. Meer informatie over alle opties vinden ze op www.brusselsairlines.com

Om de geplande herstart voor te bereiden neemt Brussels Airlines maatregelen om haar klanten en personeel tijdens hun reis te beschermen, zoals extra ontsmetting van het vliegtuig en het verplicht gebruik van mondmaskers. Verschillende andere maatregelen worden samen met de autoriteiten en luchtvaartdeskundigen geëvalueerd.

