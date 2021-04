Brussels Airlines voegt nieuwe bestemmingen toe

Naast de heropening van haar vakantiebestemmingen, lanceert Brussels Airlines ook vluchten naar Bordeaux in Frankrijk en Tanger, Nador en Al Hoceima in Marokko.



Naast de heropening van een groot deel van haar netwerk, voegt Brussels Airlines ook vier bestemmingen aan haar portfolio toe: Bordeaux in Frankrijk en Al Hoceima, Tanger en Nador in Marokko. Deze laatste drie bestemmingen zullen worden aangeboden in samenwerking met ML Tours. De eerste vlucht naar Bordeaux vertrekt op 20 juni, met twee wekelijkse vluchten op vrijdag en zondag. Nador en Tanger zullen zich respectievelijk vanaf 26 en 27 juni bij het netwerk aansluiten. Nador zal tweemaal per week op dinsdag en zaterdag verbonden zijn met Brussels Airport, terwijl de vluchten naar Tanger elke woensdag en zondag zullen worden uitgevoerd. Vluchten naar Al Hoceima zullen exclusief te boeken zijn via ML Tours.

Naast Bordeaux, Tanger, Nador en Al Hoceima vervoegt ook Frankfurt voor het eerst het netwerk van Brussels Airlines, zoals de luchtvaartmaatschappij op 24 februari aankondigde. De eerste vlucht van Brussel naar Frankfurt vertrekt op 2 augustus.

Afrika en Noord-Amerika

Washington DC en New York staan gepland om op te starten vanaf 14 juni. Dit worden de eerste Noord-Atlantische vluchten van Brussels Airlines sinds 21 maart 2020. Montreal zou zich op 15 juni bij het netwerk aansluiten, maar gezien de huidige reisbeperkingen in Canada kunnen deze plannen nog wijzigen.

Wat het Afrikaanse netwerk betreft, verhoogt Brussels Airlines geleidelijk haar vluchtfrequentie naar al haar Afrikaanse bestemmingen vanaf midden juni. Vanaf dan worden de West-Afrikaanse bestemmingen Abidjan (Ivoorkust), Accra (Ghana), Banjul (Gambia) en Dakar (Senegal) dagelijks aangeboden. In Centraal- en Oost-Afrika zullen Douala en Yaounde (beide in Kameroen), Kinshasa (Democratische Republiek Congo) en Entebbe (Oeganda) ook dagelijks worden bediend. Luanda sluit zich na meer dan een jaar weer aan bij het netwerk. Vanaf 15 juni zal de Angolese stad drie keer per week bediend worden.

Bestemmingen die in mei 2021 opstarten:

Oostenrijk: Wenen

Griekenland: Heraklion, Kos, Rhodos

Israël: Tel Aviv

Italië: Bologna, Napels, Rome

Schotland: Edinburgh

Spanje: Bilbao, Ibiza, Palma de Mallorca, Valencia

Opstart in juni:

Angola: Luanda

Armenië: Jerevan

Tsjechische Republiek: Praag

Kroatië: Dubrovnik, Split

Engeland: Birmingham

Frankrijk: Bordeaux

Griekenland: Corfu, Zakynthos

Hongarije: Boedapest

Italië: Bari, Catania, Florence, Milaan Linate, Palermo

Litouwen: Vilnius

Marokko: Nador, Tanger

Noorwegen: Oslo

Polen: Krakau, Warschau

Rusland: Moskou Sheremetyevo, Sint-Petersburg

Slovenië: Ljubljana

Zweden: Göteborg

Verenigde Staten: New York, Washington D.C.

Opstart in juli

Italië: Olbia (Sardinië)

Opstart in augustus

Duitsland: Frankfurt (nieuwe bestemming)

Opstart in september

Zwitserland: Basel

Het volledige overzicht van het Brussels Airlines netwerk is beschikbaar op brusselsairlines.com/nl-be/bestemmingen

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.