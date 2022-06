Brussels Airport behaalt beste maandresultaat sinds coronacrisis

Deel dit artikel

In mei ontving Brussels Airport 1,7 miljoen passagiers, een stijging van 319% in vergelijking met mei 2021 en 74% van het passagiersaantal in mei 2019 (voor de Covid-crisis). Dit is opnieuw het beste maandresultaat sinds het begin van de crisis in maart 2020.

Maar liefst 1.697.334 passagiers reisden in de maand mei via Brussels Airport. Ten opzichte van mei 2019 betekent dit nog wel een daling van 26%, maar het is een stijging van 319% in vergelijking met mei 2021. Dit is opnieuw het beste maandresultaat sinds het begin van de crisis in maart 2020. Sinds de start van dit jaar stijgen de passagiersaantallen maand na maand. De groei die we ook in de maand april zagen, zet zich voort en in de tweede helft van de maand mei had ook het lange Hemelvaartweekend en de aanloop naar het lange Pinksterweekend een positieve impact op de passagierscijfers. Het aantal vertrekkende transferpassagiers bedraagt 13% en is 8 procentpunten lager dan in 2019 door het sterkere herstel van het lokale verkeer en een daling van het aantal transferpassagiers tussen Europese bestemmingen.

De tien populairste landen in de maand mei waren Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Portugal, Griekenland, Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Voor Turkije zijn de passagierscijfers zelfs al hoger dan in 2019, ook Spanje, Italië en Griekenland kunnen al goede resultaten optekenen (+80% van 2019). De tien belangrijkste bestemmingen in mei waren Madrid, Barcelona, Rome, Lissabon, Malaga, Milaan, Istanbul, Londen, Geneve en Frankfurt.

Het totale aantal vliegbewegingen is in mei 2022 is met 134% gestegen ten opzichte van 2021, tot 16.428 vliegbewegingen (t.o.v. 21.055 in 2019). Het aantal passagiersvluchten nam met 244% toe ten opzichte van 2021 en bedraagt 72% van het aantal passagiersvluchten in mei 2019. Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht was 129, tegenover 125 in 2019. De bezettingsgraad van de vluchten blijft dus stijgen.

