Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI klaar voor veilige heropstart luchtverkeer

Vanaf 15 juni zal internationaal reizen opnieuw mogelijk zijn. Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI kijken uit naar deze heropstart en zijn voorbereid om passagiers in de meest veilige en comfortabele omstandigheden te ontvangen en te laten reizen. Zowel op de luchthaven als aan boord van het vliegtuig worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen voor een veilige reis, van aan de ingang van de luchthaven tot op bestemming.

Brussels Airlines start haar vluchten geleidelijk opnieuw op vanaf 15 juni met 20 bestemmingen, die daarna zullen worden uitgebreid naar 59 bestemmingen voor de zomermaanden. TUI herneemt vanaf 1 juli met meer dan 70 bestemmingen tegen de tweede helft van de maand.

Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI zijn, samen met hun partners, klaar om in alle veiligheid meer passagiers te ontvangen, nu internationaal reizen binnenkort weer kan. Vanuit Brussels Airport zullen passagiers deze zomer kunnen reizen naar een 100-tal bestemmingen. Home carriers Brussels Airlines en TUI spelen een belangrijke rol in dat aanbod.

Reizen zal in de meest veilige omstandigheden kunnen. De maatregelen die al in voege zijn op de Brussels Airport, onder meer om de sociale afstand te bewaren, worden vanaf 15 juni versterkt door onder meer ook systematische temperatuurcontroles te voorzien voor al wie reist. Zo wordt er gezorgd voor een veilig onthaal in de vertrouwde luchthaven. Nu kunnen de passagiers het aanbod bekijken en beginnen met het plannen van hun reis.

“Het zijn moeilijke maanden geweest voor de luchtvaart, maar we zijn blij dat we binnenkort opnieuw meer passagiers kunnen verwelkomen, samen met onze partners. We hebben alles in het werk gesteld om onze rol als luchthaven in de meest veilige omstandigheden te vervullen, zodat reizigers met een gerust hart aan hun reis kunnen beginnen. Samen met onze partners kunnen we deze zomer al een mooi aanbod aan bestemmingen voorzien en maken we het opnieuw mogelijk om familie te bezoeken in het buitenland, er even tussenuit te gaan of andere landen of steden ontdekken, en om op zakenreis te gaan”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Binnen het aanbod deze zomer vervult Brussels Airlines als home carrier een belangrijke rol. De luchtvaartmaatschappij begint haar vluchten op 15 juni met 20 bestemmingen en bouwt dit aanbod week na week verder op om in de zomermaanden 59 bestemmingen aan te vliegen. Het gaat om bestemmingen in onder meer Spanje, Italië, Portugal en Zwitserland, maar ook New York in de VS en een groot deel van de Afrikaanse routes zullen opnieuw van start gaan zodra dit door de lokale overheden wordt goedgekeurd.

“Ons zomernetwerk werd uitgewerkt op basis van de noden van zowel vakantiegangers als zakenreizigers, en we zullen dit na de zomer nog verder uitbreiden naarmate de marktvraag stijgt. We zijn enorm blij om opnieuw op te starten en onze passagiers en personeel opnieuw te verwelkomen”, zegt Dieter Vranckx, CEO Brussels Airlines.

Ook home carrier TUI start geleidelijk opnieuw op vanaf begin juli met 55 bestemmingen. Tegen 17 juli wordt het uiteindelijke zomerprogramma met 72 bestemmingen uitgevoerd, voor zover de Belgische vakantiegangers door de plaatselijke autoriteiten toegelaten worden uiteraard.

“Juli en augustus zijn uiteraard de klassieke vakantiemaanden voor de Belg en dus zijn wij verheugd dat internationaal reizen weer tot de mogelijkheden behoort. Ons nieuwe vluchtprogramma is maximaal gebaseerd op het oorspronkelijke vluchtplan, zodat het overgrote deel van de geboekte vakanties ongewijzigd kunnen doorgaan. Door de lange onzekerheid is momenteel nog een ruim en interessant last minute aanbod beschikbaar op de meeste bestemmingen” aldus Gunther Hofman, Managing Director van TUI fly Western Region. “Tegelijk is het wel belangrijk aan te geven dat er nog geen duidelijkheid is over reizen naar landen buiten de Schengenzone. Voor bestemmingen buiten Europa hopen we dus op een snelle beslissing op Europees niveau.”

Passagiers die met Brussels Airlines of TUI vliegen zijn verplicht om een masker te dragen dat neus en mond bedekt vanaf de leeftijd van 6 jaar en dit gedurende de hele vlucht, omdat social distance aan boord niet altijd mogelijk is. Daarnaast passen de airlines hun service aan boord aan om fysiek contact te vermijden. Een grondig desinfectieproces van de vliegtuigen moet ervoor zorgen dat passagiers in alle gemoedsrust aan boord kunnen stappen. Ook het boarden van het vliegtuig zal anders verlopen, namelijk in verschillende fases om rijen te vermijden. Brussels Airlines en TUI blijven een flexibele herboekingspolicy hanteren indien de reisplannen van hun klanten wijzigen.

