Brussels Airport hervat het passagiersvluchten met 36 bestemmingen

Over enkele dagen zal Brussels Airport opnieuw duizenden passagiers verwelkomen. Afgelopen maand heeft de coronacrisis, net zoals in april, een grote impact gehad op het passagiersverkeer op Brussels Airport. Zo ontving Brussels Airport in mei 22.113 passagiers voor essentiële reizen en repatriëringen. Brussels Airport stelt momenteel alles in het werk om ervoor te zorgen dat de voor 15 juni geplande passagiersactiviteiten in alle rust kunnen worden hervat, en om samen met de partners deze zomer een ruime keuze aan bestemmingen aan te bieden. Ondanks het faillissement van Swissport zullen alle afhandelingsactiviteiten daarbij worden verzekerd in samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen en met Aviapartner.

In mei mocht Brussels Airport 22.113 passagiers verwelkomen, ofwel een daling van 99% ten opzichte van mei 2019. Zowel het aantal vertrekkende als aankomende passagiers daalde met 99%. In mei boden een twaalftal luchtvaartmaatschappijen elke week ongeveer 100 vluchten aan. In totaal werden er gedurende de hele maand 463 vluchten uitgevoerd. Zo konden verbindingen worden gegarandeerd met andere bestemmingen in de wereld voor repatriëringen en essentiële reizen voor diplomaten, artsen, militairen en zakenmensen. De gemiddelde bezettingsgraad van de passagiersvluchten was in mei zeer laag met een gemiddelde van 48 passagiers per vlucht.

Vluchten

Het totale aantal vliegbewegingen daalde in mei 2020 met 86,4% ten opzichte van mei 2019, tot 2855 vliegbewegingen (tegenover 21 055 in mei 2019). Het aantal passagiersvluchten daalde met 97,5% ten gevolge van de huidige coronacrisis.

36 bestemmingen vanaf 15 juni

De maand juni opent nieuwe perspectieven met de heropening van de grenzen op 15 juni, de hervatting van de passagiersactiviteiten voor alle soorten reizen en de heropstart van verschillende luchtvaartmaatschappijen. Zo zullen 19 luchtvaartmaatschappijen in de week van 15 juni vluchten aanbieden naar 36 rechtstreekse bestemmingen, waarvan de meeste in Europa liggen. Vakantiebestemmingen zoals Alicante, Catania, Faro, Lissabon, Istanboel, Nice, Napels en Athene, maar ook citytripbestemmingen en/of zakelijke bestemmingen zoals Berlijn, Rome, Wenen, Zürich, Dublin en Boedapest. Buiten Europa biedt Brussels Airport ook vluchten aan naar Tel Aviv, Montreal, Abu Dhabi en Peking. Er is dus een ruime keuze van bij de heropstart en die zal de komende weken alleen maar toenemen, tot 130 bestemmingen in juli. Ondanks het faillissement van Swissport zal Brussels Airport alles in het werk stellen om de activiteiten zo vlot mogelijk te laten verlopen. De luchthaven werkt samen met de vakbonden, curatoren en partners om zo snel mogelijk oplossingen te vinden. Op korte termijn zullen Aviapartner en de luchtvaartmaatschappijen die een vergunning hebben voor het uitvoeren van afhandelingsactiviteiten de verschillende taken op het gebied van inchecken, boarden, bagageafhandeling en push-back overnemen.

