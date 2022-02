Deel dit artikel

Buitenhof Reizen neemt vakantie-activiteiten over van De Klup Gouda. De Klup Gouda is al ruim 50 jaar een begrip in de gemeente Gouda en omgeving en is deze uitgegroeid tot een bruisende en veelzijdige organisatie gericht op vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. Eén van de activiteiten was het organiseren van vakanties, dit is onlangs overgedragen aan Buitenhof Reizen.

“Het voelt heel vertrouwd: Buitenhof Reizen is net als De Klup óók gevestigd in Gouda en dankt haar bestaansrecht óók aan de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. Als leverancier van “onbeperkt genieten” zijn onze Klup-vakantiegangers beslist in goede handen”, aldus Jolanda de Ruiter, directeur van De Klup Gouda. In samenwerking met De Klup organiseert Buitenhof Reizen in 2022 vijf De Klup-vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking.

Buitenhof Reizen organiseert daarnaast ruim 200 vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking naar bestemmingen verspreid over de wereld. “Het is een grote eer dat wij de vakantie-activiteiten van De Klup hebben mogen overnemen. We zijn dan ook blij dat we alle Klup-vakantiegangers een passende vakantie kunnen bieden en daardoor het vakantieplezier in de toekomst ook waarborgen. We kijken uit naar een nadere kennismaking met De Klup reizigers en hopen daarnaast ook veel vrijwilligers van De Klup te mogen begroeten als begeleiders voor onze vakanties”, aldus Ingeborg Jansen, directeur van Stichting Het Buitenhof.

Author Sharon Evers