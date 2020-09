Buitenlandse Zaken: reisadvies Denemarken op oranje

BuZa: “Denemarken heeft besloten per 19 september opnieuw reisbeperkingen in te stellen voor reizigers uit Nederland omdat het aantal besmettingen in Nederland is toegenomen. Bij aankomst in Denemarken moeten reizigers uit Nederland aantonen een ‘geldige reden’ te hebben om het land binnen te komen. Dat kan een zakenreis zijn, een bezoek aan een partner of familielid of een doorreis naar een ander land. De kleurcode van het land wordt op 19 september aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen).”

Reizigers die terugkeren uit Denemarken hoeven niet in thuisquarantaine, tenzij ze uit de stad Kopenhagen komen. “De Faeröer en Groenland maken net als Denemarken deel uit van het Koninkrijk Denemarken. Deze landen bepalen hun eigen corona-beleid. Indien u van plan bent één van deze landen te bezoeken, wordt u geadviseerd het betreffende reisadvies te bestuderen”, vult Buitenlandse Zaken aan.

