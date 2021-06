Buro Scanbrit behaalt duurzaamheidscertificaat Travelife

Buro Scanbrit heeft het duurzaamheidscertificaat van Travelife ontvangen. Hiermee is Buro Scanbrit officieel Travelife Certified, dit is de hoogste status binnen het certificaat.

Travelife is een internationaal toonaangevend management- en certificeringprogramma voor reisorganisaties en accommodaties die duurzaam willen ondernemen. “We zijn trots dat we deze mijlpaal hebben behaald. Uit onderzoek blijkt dat onze klanten duurzaamheid erg belangrijk vinden en het past ook goed bij onze groene bestemmingen waar de natuur centraal staat.’, aldus Sander Geleedst (Marketing Manager van Buro Scanbrit).

De duurzame stappen van Buro Scanbrit

Wat betekent het behalen van dit duurzaamheidscertificaat als je bij Buro Scanbrit een vakantie boekt? Als je een vakantie boekt inclusief vervoer, verblijf en excursies, dan reis je bijvoorbeeld CO2-neutraal. Ook wordt er rekening gehouden met de natuur, mensen en dieren tijdens de excursies. Een voorbeeld hiervan is de Ocean Clean Up kajaktrip. Zo geniet je van de schoonheid van de Lofoten en help je mee met het opruimen van de plasticsoep en ander zwerfafval in de oceaan. Het komt erop neer dat de vakanties steeds duurzamer worden. Zo biedt Buro Scanbrit ook speciale rondreizen aan die je goed met de elektrische auto kan rijden.

