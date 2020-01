BuZa verscherpt reisadvies China: alleen noodzakelijke reizen

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor China aangescherpt. Er wordt nu aangeraden om alleen voor noodzakelijke reizen naar China te gaan. België wijzigde het reisadvies gisteren al naar ‘alleen noodzakelijke reizen’.

“Reis alleen naar de rest van het Chinese vasteland als dit noodzakelijk is”, aldus het reisadvies. “Op het hele Chinese vasteland is het openbare leven zo goed als tot stilstand gekomen en gelden strenge reisbeperkingen. Er rijdt steeds minder openbaar vervoer. Ook zijn er steeds minder (inter)nationale vluchten. De Chinese overheid raadt iedereen aan zo veel mogelijk binnen te blijven. Scholen, toeristische locaties, openbare voorzieningen en veel bedrijven en overheidsorganisaties zijn tot nader order gesloten. De maatregelen hebben een zeer grote impact op het dagelijks leven.”

Chinese overheid neemt zeer strenge maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Reis niet naar de provincie Hubei. U kunt Wuhan en andere grote steden in de provincie Hubei niet over de weg, met de trein en door de lucht in- of uitreizen. Reis alleen naar de rest van het Chinese vasteland als dit noodzakelijk is. Op het hele Chinese vasteland is het openbare leven zo goed als tot stilstand gekomen en gelden strenge reisbeperkingen. Er rijdt steeds minder openbaar vervoer. Ook zijn er steeds minder (inter)nationale vluchten.

De Chinese overheid raadt iedereen aan zo veel mogelijk binnen te blijven. Scholen, toeristische locaties, openbare voorzieningen en veel bedrijven en overheidsorganisaties zijn tot nader order gesloten. De maatregelen hebben een zeer grote impact op het dagelijks leven. De Nederlandse ambassade in Peking volgt de situatie op de voet. Bent u in de provincie Hubei? Laat familie weten hoe het met u gaat en neem telefonisch contact op met de ambassade via +31 247 247 247, of stuur een bericht via Twitter @247BZ. Bent u in China, geef dan via de informatieservice in de rubriek ‘Geval van nood’ al uw gegevens door. Neem contact op met uw reisorganisatie over voorgenomen reizen naar China.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.