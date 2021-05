BuZa verscherpt reisadvies Israël

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Israël verscherpt. In het land zijn de spanningen opgelopen tussen Israëliërs en Palestijnen. De spanningen waren in eerste instantie vooral geconcentreerd in Jeruzalem.

Op 10 en 11 mei 2021 werd vanuit Gaza een groot aantal raketten afgevuurd naar Zuid- en Centraal-Israël. Op 10 mei werden ook raketten afgevuurd in de omgeving van Jeruzalem. De situatie is nog altijd onrustig. De kleur van het gebied rondom Gaza is daarom aangepast naar ‘rood’ (niet reizen).

In het reisadvies voor Israël worden reizigers erop gewezen dat de ambassade Nederlanders die zich in ‘rode’ en ‘oranje’ gebieden begeven minder goed of helemaal niet helpen wanneer zij in de problemen komen.

