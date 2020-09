Campspace en Riksja Travel lanceren nieuw reisconcept

Riksja Travel en Campspace slaan de handen ineen en bieden duurzame vakanties dicht bij huis aan. Deze samenwerking biedt een ultieme natuurervaring gecombineerd met een bijzondere individuele rondreis weg van de massa.

“Een schot in de roos”, aldus Sanne Stoppelenburg (International product lead bij Riksja Travel). “In de snel veranderende markt blijven we positief en moet je kansen zien. Campspace kent de beste natuurplekken van Nederland, Duitsland en België en Riksja Travel is zowel binnen als buiten Europa specialist in het organiseren van individuele rondreizen. Hierdoor kunnen we onze formule nu ook dichter bij huis aanbieden.”

1000%

Hugo van Donselaar (CEO Campspace.com), zag tijdens de corona-crisis het aantal boekingen met meer dan 1000% stijgen. “Met onze campspaces bij locals bieden we een mooi en duurzaam alternatief voor de stedentripjes naar Barcelona en Venetië. Dankzij de samenwerking met Riksja Travel kunnen we een grotere groep kennis laten maken met deze nieuwe manier van reizen.”

Roadtrips

De Riksja Roadtrips maak je door Nederland, België en Duitsland met tent, (gehuurde) camper, vouwwagen of caravan. Maar ook zijn er bijzondere logeeradressen waar je – zónder buren – in blokhutten of glampingtenten slaapt. Wat de roadtrips zo bijzonder maakt is dat je altijd op het landgoed, achter in het weiland of midden in het bos van Joel, Frits of Angela slaapt. Zo maken reizigers kennis met de allermooiste onontdekte natuurplekken, in the middle of nowhere.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.