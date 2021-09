Camptoo breidt uit in Scandinavië met overname Out2Camp

Deel dit artikel











Deelplatform Camptoo ziet met de overname van het Deense bedrijf Out2Camp zijn wens om meer camperavonturen in Scandinavië aan te bieden in vervulling gaan.

Door de overname krijgt Camptoo , dat met 5.000 voertuigen zijn positie als het grootste deelplatform voor campers en caravans van Nederland versterkt, alle aandelen van Out2Camp in bezit. In ruil krijgen de oprichters van Out2Camp een aandeel van Camptoo in handen. Zij zullen nauw betrokken blijven bij de voortdurende groei van het camperdeelplatform. ‘De laatste jaren zagen we het aantal vakantiegangers dat in een camper naar het noorden trok flink toenemen en dat kwam door de pandemie in een stroomversnelling’, zegt Martijn Peeters, oprichter en CEO van Camptoo. ‘Mede doordat je in Scandinavië kunt wildkamperen, vind je hier het ultieme vrijheidsgevoel. Met ons nieuwe aanbod unieke campers en caravans wordt zo’n camperavontuur voor iedereen mogelijk.’

‘We verwachten om samen met Out2Camp het wagenpark in Zweden en Denemarken komend jaar uit te laten groeien tot meer dan 1.000 kampeervoertuigen. De daaropvolgende jaren willen we de mijlpaal behalen van 5.000 campers en caravans.’

Camptoo werd in 2014 in Nederland gelanceerd en breidde sindsdien snel uit op de Europese markt en in Australië. Het bedrijf werd door de Financial Times (FT1000, 2020) in 2020 gerangschikt als het snelst groeiende reisbedrijf in Europa. Sinds de lancering van Camptoo hebben gebruikers meer dan 475.000 nachten geboekt in voertuigen die via de website zijn gehuurd. Out2Camp werd in het najaar van 2015 in Denemarken opgericht door Fredrik Rofors en Bo Christensen. In 2018 breidden zij uit naar Noorwegen, op de voet gevolgd door Zweden in 2020. Out2Camp is momenteel het grootste platform in Noorwegen en de runner-up in Zweden. Ze heeft meer dan 1.000 camper- en caravanbezitters geholpen om hun voertuigen te verhuren en meer dan 10.000 reizigers om het campingleven of #VanLife te ervaren.

Author Sharon Evers

Deel dit artikel