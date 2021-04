Captain Cruise officieel GSA van Windstar Cruises

Captain Cruise is nu de officiële GSA van Windstar Cruises in Nederland, dat heeft het bedrijf laten weten aan TravelPro. Robert Pieter Gardenier (Managing Director/Eigenaar Captain Cruise): ‘Wij werken hard naar een mooie toekomst in de cruisewereld toe en wij zien dat rederijen dit waarderen waardoor dit zich uit in bijvoorbeeld deze mooie prestatie als GSA van deze fantastische rederij.’

‘De cruiserederij verkoopt uitsluitend via tussenpartijen zoals ons. In Nederland zijn wij nu dus de enige verkopende partij. Vandaar dat wij graag zoveel mogelijk met onze reisbureaupartners willen samenwerken en hen alle tools bieden die ze nodig hebben om het mooie Windstar product te verkopen. Met ondersteuning van ons ervaren team kunnen wij reisagenten ondersteunen met alle informatie over deze rederij te verschaffen’, aldus Gardenier. ‘De Windstar schepen hebben onlangs een $250 miljoen renovatie verkregen, dus de schepen zijn als nieuw”! De schepen zijn van 148 tot 342 passagiers, dus kleinschalig waardoor je klant zich waant in hun eigen privé yacht. Bovendien krijgen single reizigers bij Windstar Cruises slechts 20% toeslag op heel veel afvaarten! Kijk op de website van Captain Cruise voor meer info over Windstar Cruises.

