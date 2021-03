Cathay Pacific helpt bij introductie digitaal reispaspoort voor internationale reizen

Cathay Pacific levert een bijdrage aan de introductie van digitale gezondheidsplatforms, zoals de CommonPass app. Hiermee kunnen reizigers straks makkelijk en met een veilig gevoel weer naar het buitenland reizen. Het digitale platform moet de naleving van de gezondheidsgerelateerde toelatingseisen van verschillende regeringen valideren, inclusief negatieve coronatests en -vaccinaties.

De internationale luchtvaartmaatschappij uit Hongkong heeft deze week een nieuwe test van de CommonPass app afgerond, op 15 maart met vlucht CX880 van Hongkong naar Los Angeles, om het proces goed te keuren en zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Met de CommonPass app en een PCR sneltest konden vrijwillig aangemelde piloten en crew een digitaal paspoort creëren met hun naam, reisdocumentnummer en bevestiging van hun negatieve COVID-19 PCR-testresultaat. Van het testresultaat werd ook geverifieerd dat de test binnen het voorgeschreven tijdsbestek werd uitgevoerd in geaccrediteerde laboratoria, zoals vereist door de autoriteiten.

Het invoeren van een digitaal reispaspoort betekent voor passagiers dat hun reis weer sneller en minder stressvol wordt. Tegelijkertijd is het een duurzame oplossing om de luchthavenactiviteiten weer te kunnen opschalen naarmate het internationale reizen toeneemt. In de toekomst kan dit verificatieproces ook worden gebruikt om grenscontroleprocessen te ondersteunen en daarmee de veilige heropening van grenzen mogelijk te maken.

Cathay Pacific is trots op de samenwerking met de Airport Authority Hong Kong (AAHK), The Commons Project en Prenetics. De eerdergenoemde test was een vervolg van een eerdere succesvolle proef in oktober vorig jaar tussen Hongkong en Singapore met dezelfde partners. Cathay Pacific is ook lid van de IATA Travel Pass Advisory Group.

Cathay Pacific General Manager Customer Experience and Design Vivian Lo zegt hierover: ‘Internationale reizen worden nog steeds erg beperkt vanwege verschillende wereldwijde reisrestricties. Om de grenzen weer volledig te heropenen, moeten reizigers mogelijk coronatestresultaten en -vaccinaties laten zien die voldoen aan de eisen van de overheid om een betreffend land in te kunnen.’

‘Wij geloven dat een digitaal reispaspoort een belangrijke rol speelt bij het vergemakkelijken van de veilige, geleidelijke terugkeer van internationale reizen. Tijdens onze voorbereiding om meer passagiers aan boord van onze vluchten te verwelkomen werken we graag samen met onze branchepartners.’

