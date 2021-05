Cathay Pacific: vanaf juni weer non-stop passagiersvluchten tussen Amsterdam en Hongkong

Met de versoepelingen van de coronamaatregelen, kondigt Cathay Pacific aan haar vluchten tussen Amsterdam en thuishaven Hongkong weer te hervatten. Vanaf maandag 7 juni wordt de passagiersdienst tussen Nederland en Azië geleidelijk aan weer opgestart met één vlucht per week.

De internationale luchtvaartmaatschappij voert in juni vier vluchten uit tussen Amsterdam Schiphol Airport en Hongkong met een Airbus A350-1000 in een drieklassenconfiguratie. Hierdoor zijn er 1300 zitplaatsen beschikbaar.

Ashish Kapur, Area Manager Northern Europe bij Cathay Pacific, zegt: “We kijken ernaar uit om met Cathay Pacific terug te keren naar Amsterdam. Hoewel we beseffen dat de strijd tegen de wereldwijde pandemie nog niet helemaal voorbij is, geeft het effect van de coronavaccins een sprankje hoop op een geleidelijke heropening van de luchtvaart en verbinding tussen Europa en de rest van de wereld”. Hij vervolgt: “Onze teams en operators in de sector staan klaar om een nieuw hoofdstuk, veiligheid van internationaal reizen, in te luiden. Wij kunnen niet wachten om onze passagiers van en naar Amsterdam binnenkort weer aan boord te mogen verwelkomen”.

Veilig vliegen met Cathay Care

De veiligheid, gezondheid en welzijn van passagiers is het allerbelangrijkst voor Cathay Pacific. Daarom heeft de luchtvaartmaatschappij Cathay Care in het leven geroepen, een programma met duidelijke (hygiëne)maatregelen op elk moment van de reis, zodat reizigers met vertrouwen en een veilig gevoel naar hun bestemming vliegen.

Vliegen naar Hongkong en verder

De regering van Hongkong hanteert momenteel immigratie- en quarantainevoorschriften voor passagiers die landen op of (door)reizen via Hongkong. Reizigers kunnen met de gerenommeerde airline via de hoofdstad doorreizen naar populaire bestemmingen in Azië zoals Bangkok, Jakarta, Tokyo, Manila en Ho Chi Minh-stad, indien hun reisroute tot dezelfde boeking behoort, zij aan de inreisvereisten van hun eindbestemming voldoen en de overstaptijd tussen de vluchten minder dan 24 uur is.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.