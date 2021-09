Cem Dal sluit zich met L&I Travel B.V. aan bij DTA

Deel dit artikel











Wederom kiest een reisondernemer er voor om aandeelhouder te worden van Dutch Travel Alliance. DTA-voorzitter Erik van der Waard meldt dat DTA met gepaste trots bekend kan maken dat de vennootschap L&I Travel B.V. van reisondernemer Cem Dal zal toetreden tot de DTA.

“Geweldig dat eigenaar Cem Dal voor DTA gekozen heeft. Cem exploiteert onder de merknamen mimosareizen.nl en freesun.nl vanuit Rotterdam een goed lopend online reisbedrijf. We hebben uitgebreid met hem gesproken en het is erg mooi dat Cem zijn vertrouwen uitspreekt in de plannen en ideeën van DTA en haar huidige aandeelhouders door zich als aandeelhouder aan te sluiten”, aldus Van der Waard. “Cem is een reisondernemer met een heldere visie die tevens volledig open staat om die kennis en visie te delen wat zal bijdragen aan versterken en uitbreiden van de huidige stabiliteit van de DTA. Met deze toevoeging is het wederom gelukt een solide aandeelhouder te vinden die ons niet alleen groei brengt qua volume, maar ook qua ervaring, kennis en ondernemerschap. Daar zijn we naar op zoek als DTA en derhalve heel erg blij mee.”

DTA is na het wegvallen van de D-rt Groep in de sector naar eigen zeggen de grootste retail inkoopcombinatie van Nederland. Eerder al werd voorzitter van der Waard al gevraagd of DTA op zoek is naar meer aanvulling qua aandeelhouders. Van der Waard meldt desgevraagd op dezelfde vraag: “Het is inmiddels algemeen bekend denk ik dat DTA financieel gezonde, zakelijk sterke en onafhankelijke aandeelhouders binnen haar inkoopcombinatie heeft. We hebben allemaal de strijd van afgelopen anderhalf jaar doorstaan en overleefd en onze aandeelhouders staan sterk op de benen en fier overeind. We hebben veel vertrouwen in de toekomst. Wie zich hierin hier in herkent en aansluiting zoekt is bij ons meer dan welkom.”

