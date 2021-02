CEO Delta: testen voor binnenlandse vluchten zou een logistieke nachtmerrie zijn

De CEO van Delta Air Lines verwacht dat het aantal reizigers deze zomer door het dak zal gaan, maar gelooft niet dat het testen van mensen voor binnenlandse vluchten een slim plan is.

Delta-CEO Ed Bastian sprak tijdens recente interviews met Amerikaanse media uitgebreid over de luchtvaartindustrie en de aanhoudende impact van het coronavirus. Op basis van het aantal zoekopdrachten naar vakanties en vliegtickets verwacht hij in het voorjaar een toenemend aantal boekingen voor de zomervakantie.

Bastian sprak ook over COVID-19-protocollen en sprak zijn volledige steun uit voor de vereiste tests voor internationale reizen die zijn geïmplementeerd door de AMerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De CEO liet weten dat Delta zich aan alle huidige CDC-mandaten houdt, maar hij uitte zijn ongenoegen over het nieuws dat de regering naar verluidt een negatieve COVID-19-test zou kunnen eisen voordat passagiers aan boord gaan van een binnenlandse vlucht.

“Ik verwacht niet dat het daar van gaat komen. Ik hoop het zeker van niet”, aldus Bastian. “Het aantal vluchten dat we in eigen land uitvoeren – en niet alleen Delta, maar in de hele branche – zou aanzienlijk worden verminderen wanneer een test vereist wordt bij binnenlandse vluchten. We hebben niet de faciliteiten, de technologie of de mogelijkheden om huishoudelijke tests uit te voeren. Binnenlands vluchten zijn de veiligste vorm van vervoer. Verspreidingsincidenten van het virus aan boord van een van onze vliegtuigen zijn absoluut minimaal. In feite zijn er wereldwijd heel, heel weinig gedocumenteerde gevallen, niet alleen in eigen land. Testen op binnenlandse vluchten zou een logistieke nachtmerrie zijn”, aldus Bastian.

Wat betreft de gezondheids- en veiligheidsnormen tijdens de COVID-19-pandemie, kondigde Delta eerder deze week aan dat het (naar eigen zeggen als enige Amerikaanse airline) de middelste stoelen zou blijven blokkeren en de capaciteit zou beperken op alle vluchten tot en met 30 april. “Tijdens de pandemie heeft de luchtvaartmaatschappij prioriteit gegeven aan de gezondheid en veiligheid van haar klanten en werknemers. Mensen gaan altijd boven winst.”

“We weten dat het blokkeren van de middelste zitplaats een van de dingen is die mensen echt waarderen als ze besluiten om tijdens de pandemie te gaan reizen”, aldus Bastian. “Het is duur voor ons, daar bestaat geen twijfel over. Maar interessant genoeg had Delta in het meest recente kwartaal meer omzet dan al onze concurrenten in de branche gemiddeld behaalden, ondanks het feit dat we 20% minder stoelen te koop hadden. Mensen geven dus, zoals het hoort, prioriteit aan hun gezondheid, veiligheid en comfort tijdens het reizen.”

Bastion sprak ook over de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden, en de impact die hij dit jaar en de toekomst zal hebben op de luchtvaart. “Ik verwacht dat er veel focus zal zijn op de financiële gezondheid van de luchtvaartindustrie en dat er veel aan gedaan zal worden om de industrie weer gezond te maken. We zijn een belangrijk tandwiel in de economie van ons land. Wij scheppen banen.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.