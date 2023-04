Chalet.nl zoekt Senior Product Manager

Deel dit artikel

Vacature Senior Productmanager Oostenrijk

Kom werken bij wintersportaanbieder Chalet.nl!

Chalet.nl is dé specialist voor wintersport. Onvergetelijke wintersportvakanties organiseren. Dat is wat we doen. Op onze website hebben bezoekers keuze uit ruim 3.000 chalets en appartementen in Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië. Daar zitten heel veel fantastische accommodaties bij!

Om ervoor te zorgen dat het aanbod op onze website goed aansluit bij wat onze klanten willen, zoeken we een Senior Productmanager Oostenrijk. Je bent een heel belangrijke schakel in ons Inkoop- en Product Management Team. Je kijkt met een kritische blik naar ons product: kopen we de juiste accommodaties in bij onze partners? Is er nieuw interessant product te vinden bij onze bestaande partners? Zijn er nieuwe partners met voor ons interessant product? Staan onze chalets en appartementen er goed bij op de website? Zijn de foto’s aantrekkelijk? De teksten creatief en wervend? Klopt alle informatie?

Je vindt het leuk om relaties op te bouwen en te onderhouden met (inter-)nationale partners, creatieve teksten te schrijven, beeldmateriaal te selecteren en draait je hand niet om voor een ingewikkelde prijscalculatie. Je heb je eigen portfolio aan partners, maar ondersteunt ook je collega’s in het team. Je kunt goed zelfstandig werken en bent bereid een aantal keer per jaar naar Oostenrijk af te reizen. Daarnaast heb je veel contact met andere afdelingen voor overleg. Schakelen gaat altijd snel, omdat de lijntjes kort zijn.

Jij…

hebt een toeristische opleiding afgerond;

hebt HBO werk- en denkniveau en bent 32-40 uur per week beschikbaar;

bent communicatief vaardig en kan goed overweg met Excel, Word en fotobewerkingsprogramma’s;

spreekt en schrijft goed Nederlands en Duits;

hebt al een aantal jaar ervaring in een vergelijkbare functie;

hebt (een beetje) wintersportervaring, al is dit geen vereiste; komt vanzelf als je hier werkt!

Waarom werken bij Chalet.nl zo leuk is:

Je bent de hele dag bezig met vakantie!

Deze job biedt je veel afwisseling; geen dag is hetzelfde

Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

We staan altijd open voor nieuwe ideeën en inzichten

Je mag regelmatig in de stoel van onze stoelmasseur

We houden van een borreltje, BBQ en andere uitjes

We sluiten elk seizoen af met een ski-trip naar Oostenrijk of Frankrijk!

Over Chalet.nl

Wij zijn een snel groeiende online touroperator met een zeer ruim aanbod voor groepen. Op ons kantoor in Woerden werken ruim 20 collega’s met een passie voor wintersport. De kwaliteit en samenstelling van ons productaanbod, in combinatie met een hoog serviceniveau richting de klant, onderscheidt ons van andere aanbieders. Ook buiten Nederland zijn wij al jaren actief op o.a. de Belgische, Engelse en Duitse markt.

Werken bij Chalet.nl betekent werken bij een moderne werkgever in een hecht team op een goed bereikbare locatie in het midden van het land. Een financieel gezonde en stabiele omgeving en een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Is dit wat je zoekt? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren!

Stuur je cv + motivatiebrief naar Barteld Hoogewoud of neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Chalet.nl

Wipmolenlaan 3

3447 GJ Woerden

Tel. 0348 – 20 30 38

barteld@chalet.nl

Auteur Tina Bakker