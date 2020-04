China Restart: het land na de lockdown

Samen met fotograaf en documentairemaker Ruben Terlou (Langs de oevers van de Yangtze, Door het hart van China) en met Chinese filmmakers in Wuhan, Beijing en Sjanghai kijkt Tegenlicht naar China na de lockdown. Het team ontmoet enkele Chinezen voor wie de coronacrisis een bijzondere impact heeft gehad. En Terlou heeft het erover hoe de coronacrisis zijn beeld over China blijvend heeft veranderd.

De lange lockdown pakt trouwens voor lang niet iedereen negatief uit. Een taxichauffeur in Wuhan werkt meer dan ooit, nu zijn taxibedrijf is ingehuurd voor het vervoer van medisch personeel. En ook de slimme jonge slager in Shanghai die online biefstuk is gaan verkopen, heeft meer opdrachten dan ooit. Nu de eerste stappen buiten de deur gezet worden blijkt er in de levens van veel Chinezen heel wat veranderd te zijn. En ook in de buitenwereld zijn de dingen vaak niet meer hetzelfde.

In China worden de corona-restricties langzaam minder. Na maanden binnen zitten betekent dit voor veel Chinezen dat ze weer naar buiten mogen. Ze pakken de draad op en richten zich op een leven na het virus. Maar wat is er intussen veranderd? Met Terlou kijkt Tegenlicht naar China, dat langzaam de draad weer oppakt. Terlou spreekt openhartig over de rol van de staat in China en de privacy kwesties rond de vele apps: “Het coronavirus heeft de achilleshiel van het Chinese totalitaire regime blootgelegd. (…) Over het begin van het virus is geen transparantie geweest, en die is er nog steeds niet.”

“Het lijkt erop dat hoe machtiger China wordt en hoe groter onze economische afhankelijkheid wordt van China, hoe meer impact het Chinese model en het Chinese gedachtengoed heeft op de wereld. Het lijkt alsof wij steeds meer aan zelfcensuur moeten doen en ons steeds minder uitspreken over mensenrechtenkwesties.” De uitzending is aanstaande zondag (26 april) rond 22.15 uur te zien op NPO 2. Nakijken kan onder meer op de website van VPRO Tegenlicht.

