Club Med opent nieuw Exclusive Collection resort op de Seychellen

Club Med opende op 27 maart 2021 officieel de deuren van het nieuw, ecologisch luxeresort van Club Med Exclusive Collection op het eiland Sainte Anne in een beschermd natuurgebied in het hart van de Seychellen op een kwartiertje varen vanaf het eiland Mahé.

De, naar eigen zeggen pionier en wereldleider op het vlak van all inclusive luxevakanties voor gezinnen en koppels, omschrijft het nieuwe resort als ‘een ware oase van rust en welzijn, in harmonie met de Indische Oceaan’. Het gaat om het enige hotel op het 220 hectare grote eiland.

Club Med koos ervoor om zijn tweede Afrikaanse Exclusive Collection Resort te openen op de Seychellen, de eilandengroep waarvan bijna 60% beschouwd wordt als beschermd natuurgebied. Het Resort is eigendom van de hotelgroep New Mauritius Hotels, die 70 miljoen euro investeerde in de renovatie en reorganisatie.

Projectarchitect Guillaume Gauthier ontwierp elke ruimte aan de hand van luxueuze ‘Robinson Crusoë-elementen’, die samenvloeien in een modern, elegant en ontspannen geheel. Op intieme en unieke wijze haalt het Resort de weelderige natuur van het eiland naar binnen en speelt zo in op de nieuwsgierigheid van de gasten en de zin om even helemaal weg te zijn van de wereld. Het Resort in de Seychellen beschikt over verschillende types kamers: Superior, Deluxe met buitenveranda of Suites, waarvan sommige met zeezicht en privézwembad. De decoratie is avontuurlijk en exotisch. Het ruwe hout, het lokale vakmanschap en de tropische motieven benadrukken de schoonheid van de Seychellen.

Met de opening van het Resort werden een honderdtal indirecte en bijna 400 directe arbeidsplaatsen gecreëerd, waarvan bijna de helft lokaal werd ingevuld met de steun van het ‘Seychelles Employee Transition Scheme’ en het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van de Seychellen. In samenwerking met het Agentschap voor Landbouw van de Seychellen (SAA) loopt een project om lokale landbouwers te ondersteunen en het Resort van verse en seizoensgebonden groenten en vruchten te voorzien.

Voor het ecologische bouwproces van het Resort is een internationaal en onafhankelijk BREEAMcertificaat aangevraagd*, dat wordt beschouwd als een van de meest veeleisende en gerenommeerde ter wereld. Bovendien heeft Club Med het Green Globe-certificeringsproces** opgestart voor het dagelijks beheer. Bijna 90% van de Club Med Resorts beschikt over dat veeleisende certificaat, dat jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd.

Club Med zet zich met zijn Happy to Care-programma ook in op het vlak van duurzame ontwikkeling. Zo werd het Resort in de Seychellen voorzien van een slim systeem voor een uiterst nauwkeurig beheer van het energieverbruik, een kwekerij om ter plaatse planten op te kweken en een irrigatiesysteem voor de groenzones op basis van gezuiverd afvalwater. In de bars, restaurants en kamers van Club Med Seychelles is geen plastic voor eenmalig gebruik te vinden, wat trouwens tegen 2022 beoogd wordt voor alle Club Med Resorts wereldwijd, in het kader van het project ‘Bye Bye Plastics’. De waterflessen in de gastenkamers en sommige gemeenschappelijke ruimtes van het Resort worden ter plaatse hervuld om afval en transport te vermijden.

Het nieuwe Club Med Resort biedt zijn bezoekers de gelegenheid om de authenticiteit van de Seychellen te ontdekken en dankzij het klimaat jaarrond te genieten van deze prachtige archipel, midden in de Indische Oceaan. Met hun ongelooflijke fauna en flora vormen de Seychellen de perfecte reisbestemming voor gezinnen op zoek naar een uniek tropisch avontuur, ontdekkingsreizigers, natuurliefhebbers en levensgenieters.

Rond het eiland ligt het Sainte Anne Marine National Park, met de beste duik- en snorkelplekken. Avontuurlijke waterliefhebbers kunnen hun hart ophalen met watersporten zoals zeilen, paddleboarden of kajakken. Club Med neemt z’n hotelgasten ook mee op wandel naar het hart van de Vallée de Mai of op jungleavontuur met heel het gezin.

Op het eiland wordt een waaier aan activiteiten aangeboden in samenwerking met WiseOceans, steeds met de grootste zorg voor de locaties in kwestie. Aan de hand van een herstelprogramma voor koraalriffen en een educatief snorkelparcours maakt de hotelgroep haar gasten warm voor de bescherming van de natuur. Een Green G.O.® en een gespecialiseerde bioloog organiseren tal van activiteiten om de lokale fauna en flora te ontdekken en te beschermen.

De Yoga School by Heberson biedt wandelingen aan met Vibhava yoga-intermezzo’s (individueel of in kleine groepjes). Langs alle kanten wordt het wandelpad omgeven door weelderige jungle, bedwelmende geuren en tropische vogels. Even verderop wordt plots de oceaan zichtbaar, hét moment om adem te halen en te mediteren met alle zintuigen op scherp. Volwassenen kunnen genieten van persoonlijke behandelingen in de Spa Club Med by Cinq Mondes met exclusief zwembad. Het nieuwe Resort biedt bovendien een fitnessruimte die uitkijkt op de oceaan, cycling- en spinninglessen en workshops spieropwarming, stretching, Body Pump™ en pilates buiten onder de exotische ‘palapa’.

Club Med biedt wereldwijd meer dan 65 all-in bestemmingen en resorts aan in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Caraïben, Azië, Afrika, Europa en het Middellandse Zeegebied. Verspreid over 26 landen en vijf continenten telt de hotelgroep meer dan 23.000 werknemers van meer dan 110 nationaliteiten.

