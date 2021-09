Club Med zoekt Sales Agent (m/v) fulltime

Deel dit artikel











Club Med is een dynamische internationale reisorganisatie die premium all-inclusive vakanties organiseert naar 70 locaties verspreid over 5 continenten, waarbij wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Club Med streeft altijd naar het bereiken van hoogstaande kwaliteit en service. Om deze uitmuntende service op niveau te behouden zijn wij in Nederland op korte termijn op zoek naar een Sales Agent.

Sales Agent by Club Med (m/v) fulltime

Ben jij een enthousiast en dynamisch persoon? Ben je klantgericht en een echte teamplayer? Ben jij commercieel vaardig en kun je je verplaatsen in de behoeftes van onze klanten? Spreek en schrijf je naast Nederlands ook Engels en misschien ook Frans? Vind jij het een uitdaging om je targets te halen? Heb jij altijd al in hartje Amsterdam willen werken? Voldoe jij aan deze eisen, dan ben jij precies wie wij zoeken en zien wij graag jouw CV tegemoet!

Wat hebben wij jou te bieden?

Werken in een gezellig team waarbij we veel waarde hechten aan teamwork en kwaliteit. Een keer per maand hebben wij een gezellige vrijmibo en je gaat minimaal een keer per jaar op studiereis. Je hebt recht op 25 vakantiedagen en 6,5 ATV dagen (op basis van fulltime) en wij bieden na 1 jaar dienstverband goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat ga jij bij ons doen?

Je komt te werken in een hecht team, waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Als Sales Agent bied je onze klanten, zowel telefonisch als per email, hoogwaardige service, waarbij je gebruik maakt van ons centrale reserveringssysteem. Naast het boeken van de perfecte reisbestemming voor onze klanten, verwerk je betalingen, houd je de klantgegevens up-to-date en onderhoud je contact met vaste en nieuwe klanten (zowel directe klanten als reisbureaus). Je neemt deel aan onze sales evenementen en zorgt voor een goede gang van zaken bij ons op kantoor in Amsterdam. Na een interne training, waarin je stap voor stap alles leert, verricht je natuurlijk ook uitgaande telefoongesprekken met onze (potentiële) klanten, handel je klachten af en verricht je diverse administratieve backoffice werkzaamheden.

Hoe kun je solliciteren?

Ben je geïnteresseerd, stuur of mail ons dan direct een bondige brief met CV aan: Club Med, t.a.v. Linda Kromhout, Stadhouderskade 13, 1054 ES Amsterdam. Email: linda.kromhout@clubmed.com. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je tevens telefonisch contact opnemen met Linda Kromhout via telefoonnummer 0207240582.

