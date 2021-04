Column: Geen ‘Zoutelande’…maar ‘Buitelande!’ (karaoke)

En nou is het genoeg met dat Zoutelande! Ik wil Buitelande! Buitelande Paskal, Buitelande Geike! Geen bokking met wodka, maar tapas met rosé! Dus Bløf, bij deze mijn versie, die iedereen luidkeels mag meezingen!

Gooi de YouTube aan, of de Spotify en pak de nieuwe tekst erbij en zing erover heen, als strijdlied voor iedereen die van reizen houdt!

‘Ik ben blij dat we weg gaannnnnn…’

https://open.spotify.com/track/6aAJY5FYW0TMLsUe2T7x4p?si=-QTJ32_pRguN7NaVsfINjg

https://www.youtube.com/watch?v=CpVdQU8CnvM

Cursief: Zoutelande / vetgedrukt Buitelande

Niets is beter dan met jou de kou trotseren

Niets is beter dan met jou de kou t’ontvluchten

Er zijn mensen die naar warme landen emigreren

Het leven hier gaat me steeds meer irriteren

Maar we hebben geen geld in onze koude handen

We hebben geen zin om nog thuis te blijven

Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande

Dus we gaan maar naar iets moois in Buitelande, in Buitelande

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

En dan zitten we hier op het bekende vliegveld

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm

Wat ons wacht houdt me levend en sterk

Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken

In mijn hoofd voorzie ik heerlijk weer

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg gaan, blij we dat weg gaan

Wij zitten hier in het gammele strandhuis

Wij zitten hier op een terras aan ‘t water

Maakte me toch al nooit uit waar we waren

Maakt me toch al niet uit in welk land precies

We verzuipen onszelf in de drank van je vader

We bestellen vers eten en gekoelde wijn

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn, blij dat we weg zijn

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen

Niets is mooier dan met jou de wereld t’ontdekken

Op mistroostige plekken je bij me te hebben

Op fantastische plekken je bij me te hebben

En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen

En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen

En met wodka en met bokking… tussen reddingsbanden

En met bubbels en met strandzand…tussen onze tenen

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

En dan zitten we hier samen op het zandstrand

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm

Wat ons dit brengt houdt me levend en fris

En boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken

En in de verte gaat de zon heerlijk onder

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn, blij dat we weg zijn

Wij zitten hier in het gammele strandhuis

Wij zitten hier ver weg van de zorgen

Maakte me toch al nooit uit waar we waren

Maakt het zo mooi dat dat we eindelijk konden gaan

We verzuipen onszelf in de drank van je vader

We drinken koffie met rum bij het haardvuur

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn, blij dat we weg zijn

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn

En dan zitten we hier in het oude strandhuis

En dan zitten we hier in dit heerlijk hotel

Wat je vertelt houdt me nuchter en warm

Wat de avond ons brengt zien we straks wel

Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken

Boven mijn hoofd zie ik de sterrenhemel

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn, blij dat we weg zijn

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn

Ik ben blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg zijn

Wij zitten hier in het gammele strandhuis

Wij zitten hier op weg terug naar huis

Maakte me toch al nooit uit waar we waren

D’Avonturen zijn van ons en voor altijd

We verzuipen onszelf in de drank van je vader

We genieten na en denken aan ‘n nieuwe

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

Ik ben blij dat we weg gaan, blij dat we weg gaan

In Zoutelande

Naar Buitelande

In Zoutelande

Naar Buitelande

In Zoutelande

Naar Buitelande

Naar Bløf’s Zoutelande, (origineel en rechten bij P.Bosse en P. Slager)

(Tekst Buitelande T.Kramer)

