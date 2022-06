Column Marco Ammerlaan (Sunny Cars): Verandering

Deel dit artikel

Verandering – zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-an-de-ring 1. het anders maken of worden. Vandaag ben ik bezig met het inwerken van ons nieuwe collega, Fieneke van Heusden. Een mooie verandering, voor zowel Sunny Cars als voor haarzelf. Fieneke gaat na ongeveer vijf jaar bij Holiday Extras een nieuwe uitdaging aan bij ons en wij zijn bijzonder blij met haar komst. Tijdens het vertellen van alle wetenswaardigheden over Sunny Cars blijft het woord verandering bij mij hangen. Zowel zakelijk als privé heeft de afgelopen periode verandering met zich mee meegebracht.

Op een kleine schaal… thuis worden de kinderen (nu 6 en 10 jaar oud) ouder en minder en minder afhankelijk van ons. Wij zijn onze dochter al enige dagen en nachten kwijt aan diverse vriendinnen waar ze blijft lunchen en logeren, een verandering waar ik nog een beetje aan moet wennen.

Maar ook binnen ons vakgebied merken we natuurlijk dagelijks dat de afgelopen twee jaar nogal wat verandering teweeg heeft gebracht. Mensen zijn vertrokken uit het toeristische landschap en beproeven hun geluk in andere branches die minder gevoelig zijn voor pandemieën, aswolken en andere onverkwikkelijke natuurfenomenen. Het gevolg is inmiddels bij iedereen bekend. De vraag vanuit de consument is enorm, men wil nu eenmaal enorm graag verandering van omgeving, maar de plekken van de vertrokken medewerkers zijn bij lange na niet vervuld. Met als gevolg dat de wachttijden op allerhande fronten langer en langer worden. Schiphol is een recent voorbeeld hiervan, maar bij elke reserveringsafdeling en klantenservice loopt de wachttijd op tot in sommige gevallen wel een aantal uur. Ook bij Sunny Cars moet je langer wachten dan je van ons bent gewend. Gelukkig is de wachttijd bij ons geen uren, maar ook een kwartier wachten is eigenlijk langer dan gewenst. Dat kunnen we, daar moeten we eerlijk over zijn, op korte termijn niet veranderen.

Wat namelijk ook niet meehelpt is dat er grote onzekerheid is bij diezelfde consument. Voor 2019 werd over ongeveer 10% van de reserveringen nog een extra vraag gesteld of wijziging doorgevoerd. Tegenwoordig is dit het geval bij meer dan 60%. Ook hier weer grote veranderingen.

En wat helemaal is veranderd, is het aanbod aan huurauto’s en de prijzen daarvan. Waar we voor corona een vrijwel onuitputtelijk aanbod hadden, is de beschikbaarheid soms zo’n 50% minder en de prijzen verdubbeld.

Maar hoe nu verder? Volgens een opiniestuk van Universiteit Nyenrode kan de inzet van technologie op verschillende manieren oplossingen aandragen: artifical intelligence/robotica, virtual reality, augmented reality en serious gaming kunnen dienstverlening veiliger en informatie toegankelijker maken. Veranderingen die absoluut de komende jaren, wellicht zelfs versneld, geïmplementeerd (moeten) gaan worden.

Betekent dit dat we dan maar niet meer moeten investeren in mensen, bestaande en nieuwe collega’s? Absoluut niet! De menselijke factor blijft het meest belangrijke en onderscheidende element binnen de toeristische industrie, ook bij Sunny Cars. Maar door de verandering van technologische hulpmiddelen te omarmen en in te zetten waar nodig kunnen we meegaan in de veranderende wereld en de wens van de klant. Die is eigenlijk niet zo erg veranderd, want ondanks alles wil de klant maar één ding … reizen zonder zorgen. Het liefste natuurlijk met een all-in huurauto!

Marco Ammerlaan

Director of Sales Netherlands, Belgium & France bij Sunny Cars

