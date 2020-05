“Communicatie en teamspirit zijn belangrijker dan ooit”

Deze crisis raakt ons allemaal en daardoor is het soms lastig om de kop niet te laten hangen. Hilda van der Wel – Gonzalez en Tim van der Wel (Avila Reizen) blijven positief in deze, zoals ze het zelf noemen, knotsgekke situatie, die intensief en onwerkelijk is.

Hoe gaat het met jullie?

“Het gaat relatief goed. We hebben twee bijzonder vrolijke kindjes van twee en vijf jaar oud, die ons op dagelijkse basis aan het schaterlachen krijgen en genieten van de lente die rondom ons heen zo mooi kleurt. De zakelijke uitdaging is groot. Wij hebben de vorige crisissen in de reisbranche met Avila Reizen niet meegemaakt – we zijn in de kredietcrisis van start gegaan met onze reisorganisatie – maar beseffen ons wel dat een situatie als deze zich niet eerder heeft voorgedaan. De toekomst is koffiedikkijken, maar we zijn positief ingestelde mensen en richten ons dan ook op een (mooiere) wereld na de coronacrisis. Als je dromen tot aan de sterren reiken, worden zelfs de donkerste nachten verlicht.”



Hoe hebben jullie de afgelopen weken beleefd?

“Intensief, onwerkelijk en met veel emotionele schommelingen. Natuurlijk zijn we verdrietig om de status van de wereld waarin we leven en waar we zoveel van houden. Er zijn zoveel mensen die hieronder lijden. Gezondheid, economische schade en noem maar op. We doen ons best om binnen deze knotsgekke situatie continu de juiste beslissingen te nemen. We blijven de boodschap herhalen, vanaf de eerste dag dat wij met Avila Reizen begonnen streven we ernaar klanttevredenheid, personeelsgeluk en duurzaamheidsdoelen (middels de Avila Foundation) met elkaar in harmonie te laten zijn. Ook in crisistijden moet dit de basis zijn en dat biedt wel een zekere houvast.”



Waar liepen jullie tegenaan?

“Nou ja dat is dan niet van de laatste weken, maar begin dit jaar kwam het toch wel als een verrassing voor ons dat een pandemie niet wordt gedekt door het calamiteitenfonds of welke verzekering dan ook. Je kan dit ook niet echt tot ondernemersrisico rekenen. We zijn inmiddels alweer enkele maanden verder en langzaamaan zal de wereld op zoek gaan naar de spelregels voor de toekomst (met ongelofelijke inspanningen van alle betrokken partijen), al zitten we nu nog middenin het overleg en is er nog veel onzeker, maar het feit dat wij als reisorganisatie eindverantwoording hebben op dit moment blijft een oneerlijke situatie. Gelukkig lukt het tot op heden goed om ondanks deze situatie toch een juiste harmonie te bewaren.”

Lees hieronder de rest van het interview.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.