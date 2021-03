Consument de dupe? DTRU: Ja, SGR: Nee

De DTRU kwam eerder deze week met een officiële reactie op het vonnis van de voorzieningenrechter in Rotterdam, waarbij het opmerkte dat door de uitspraak van de rechter niet alleen de retail maar ook de consument de dupe is. Erik Jan Reuver (directeur SGR) is het daar niet mee eens: ‘SGR beschermt de gelden van de consument en de vouchers zijn gedekt.’

‘

DTRU-woordvoerder Erik van der Waard liet eerder onder andere weten: ‘Zoals de rechter duidelijk heeft vastgesteld, wilden DRT en DTRU opkomen voor de belangen van de consument. Maar nu stelt de rechter tevens duidelijk dat de consument geen partij is in deze. DRT en DTRU willen dat de consument het geld van de vouchers nu terugkrijgt, maar de reisbranche kan dat niet betalen als het voucherfonds er niet heel snel komt.’

Reuver laat op zijn beurt weten: ‘Dat we discussie met enkele retailers hebben over zogeheten nul-vouchers en of die wel of niet in aanmerking komen voor financiering van het Voucherfonds, daar heeft de consument in principe geen last van, want die wordt gewoon door SGR terugbetaald als de onderneming failliet zou gaan. Daarom begrijp ik niet zo goed waarom er steeds wordt gezegd dat de consument ook gedupeerd is.’

De redactie is benieuwd naar de verschillende meningen uit de branche. Laat hieronder een reactie achter of mail naar redactie@travelpro.nl.

Lees hier de volledige stukken van Van der Waard en Reuver.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.