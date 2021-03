‘Consument helpt het meest door nieuwe reis te boeken met voucher’

‘We hopen dat de consument met een vouchers bereidt is om voor de zomervakantie een nieuwe reis te boeken, zodat we niet voor alle vouchers geld hoeven uit te keren. Daarmee zou de consument ons het meest helpen. Uiteindelijk blijft het consumentengeld en als ze dat willen moeten ze hun geld uiteindelijk terug kunnen krijgen’, aldus Frank Oostdam (directeur ANVR). ‘Het is nu eerst zaak dat we met Den Haag het Voucherfonds zo snel mogelijk vlot gaan trekken.’

‘De eis van het ministerie van Economische Zaken bij het Voucherfonds is geweest dat we zouden stoppen met de vouchers en ik moet eerlijk zeggen dat de houdbaarheid van de vouchers ook ten einde liep. We hebben ons gecommitteerd aan de belofte dat consumenten binnen een jaar hun geld terugkrijgen. Binnenkort is dat moment daar en het is aan ons om dat te gaan regelen’, aldus Frank Oostdam (directeur ANVR) bij Stand.nl op Radio 1 op de vraag of er nog wat valt te regelen met betrekking tot de geldigheid van vouchers.

In het radioprogramma werd de stelling ‘Reizigers zouden eigenlijk hun voucher moeten gebruiken om een nieuwe vakantie te boeken’, waarin onder andere Oostdam aan het woord kwam. ‘Het is de vraag of we klanten met een voucher die hun geld terug willen hun geld terug kunnen geven’, aldus Oostdam. ‘Wat er ook gebeurt, de consument krijgt z’n geld terug. We hopen dat dat gaat zonder dat het leidt tot veel faillissementen van reisondernemingen. Vandaar dat we het Voucherfonds zijn gestart, maar het moet er nog wel definitief komen. Misschien moet de Staat nu even voor gaan schieten, zodat we nu kunnen beginnen. De mededeling dat de goedkeuring van de EU noodzakelijk is om überhaupt daarna het geld van Economische Zaken te krijgen dat was voor mij en ons nieuw. Dat zorgt nu voor deze situatie. De consumenten zitten nu te wachten op hun geld, maar we hebben overigens liever dat men omboekt. Dat zou het meeste helpen. Daarvoor ontbreekt op dit moment nog het perspectief, dus ik hoopt dat het kabinet en premier Mark Rutte volgende week gaan roepen dat we kunnen gaan boeken.

Oostdam laat weten dat het op dit moment nog geen onderwerp van gesprek dat Den Haag het geld voorschiet zolang Brussel nog geen akkoord geeft. ‘We zijn constant in gesprek met Den Haag, maar hier hebben we het nog niet over gehad. Het was nog niet opportuun, maar nu wel omdat er een klacht in Brussel ligt en die klacht maakt dat het allemaal nog langer gaat duren. Het moet nu wel snel onderwerp van gesprek worden hoe we het Voucherfonds zo snel mogelijk vlot gaan trekken. Als dat niet binnen een paar weken gebeurt, dan gaan er een heleboel bedrijven failliet.’

